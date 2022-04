John Lydon stronca la serie sui Sex Pistols: "Fantasia borghese"

La saga relativa agli scontri tra John Lydon e gli altri ex componenti ancora in vita dei Sex Pistols, che ruotano intorno alla serie di Danny Boyle sull'ascesa della band simbolo del punk (su Disney+ dal prossimo 22 maggio), proseguono. Con un altro duro attacco rivolto dall'ex frontman del gruppo, oggi 66enne, nei confronti del marchio Sex Pistols. Johnny Rotten, come si faceva chiamare all'epoca di "Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols", ha stroncato senza troppi giri di parole la serie diretta dal registra di "Trainspotting", definendola "fantasia borghese", qualcosa di quanto più distante possibile dallo spirito e dall'immaginario dei Sex Pistols.

Solo pochi giorni fa, con un post su Facebook, il cantante aveva preso le distanze dall'operazione "The Original Recordings", il disco che uscirà il prossimo 27 maggio, quattro giorni prima del debutto di "Pistol" sulla piattaforma streaming di proprietà della Walt Disney Company ("I Sex Pistols sono diventati di proprità di Topolino", ha detto Lydon), e che conterrà registrazioni risalenti al periodo 1976-1978: "John Lydon non ha approvato l'uscita di questa raccolta e non l'approva e nemmeno la supporta. Non ha approvato la copertina e non ha approvato la tracklist. Lui e il suo team non sono stati coinvolti nella produzione di questa compilation, che considerano scadente", aveva fatto scrivere al suo staff. Ora è ad un comunicato pubblicato sul suo sito web ufficiale che la voce dei Public Image Ltd., la band che fondò nel 1978 quando i Sex Pistols giunsero al capolinea, affida il suo punto di vista, decisamente critico, su "Pistol":

John viene chiaramente usato per vendere questa serie, un progetto in cui non è stato coinvolto e che è stato messo insieme alle sue spalle. La Disney ha rubato il passato e creato una favola, che però ha poca somiglianza con la realtà. Sarebbe divertente se non fosse tragico.

Nel comunicato un portavoce di John Lydon afferma di essere stato "indotto a credere" che la serie si sarebbe concentrata sul membro fondatore Steve Jones e non sarebbe stata "una storia di Sex Pistols".

John Lydon aveva provato già ad opporsi all'utilizzo delle canzoni dei Sex Pistols negli episodi che compongono la serie di Danny Boyle, trascinando i suoi ex compagni di band, Steve Jones e Paul Cook, in tribunale. Però il giudice ha dato ragione a questi e torto a Lydon, che alla fine non ha potuto fare altro che prendere atto della presenza dei successi dei Sex Pistol in "Pistol".