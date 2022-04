The dark side of Lazza

Da una parte c’è Lazza, l’artista piranha che al mic sputa barre e non risparmia nessuno. Dall’altra c’è Jacopo, il ragazzo dietro il rapper, che non indossa maschere e si rivela molto più profondo e riflessivo di quello che si potrebbe pensare. I due hanno trovato un perfetto punto di incontro in “Sirio”, il suo nuovo album. Un disco a tratti oscuro, malinconico, che però brilla anche come una stella fra le tenebre, squarciandole. Ad accompagnare il rapper milanese, 27 anni, ci sono Geolier, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos e due nomi internazionali di altissimo spessore come French Montana e Tory Lanez.

“Sirio” è un album in cui hai sperimentato, ma che mantiene delle forti radici rap. È questo il risultato che volevi raggiungere?

“Sì, speriamo che venga capito. Una parte del pubblico è superficiale. Io se decido di ascoltare un album provo a capire la scelta di un artista, il perché di certe decisioni. Oggi si giudica male e troppo velocemente progetti che meritano di essere compresi nel tempo”.

In che momento della tua vita arriva questo progetto?

“Arriva in un periodo triste. Ho odiato il periodo storico che abbiamo dovuto affrontare. Due anni di fermo in cui la musica è stata spenta, tutti i settori ripartivano tranne il nostro. Poi ho avuto diversi cazzi in famiglia, problemi che mi hanno fatto stare male”.

Al tuo malessere, durante la pandemia, hai reagito con il mixtape “J”.

“Molta gente pensa che ‘J’ sia stato un disco flop. Non è stato un flop, ma neppure era un disco. Fu un progetto fatto per gioco, pensato per essere portato nei club quando sembrava si stesse per riaprire tutto. Abbiamo fatto una data, poi invece richiusero tutto. Voleva essere una pestata di piedi a tutti quelli che stavano uscendo con il disco fisico. Noi ci siamo detti: usciamo con un progetto in digitale da dieci brani, facciamo un platino e rompiamo i coglioni agli altri. ‘J’ è stato primo in classifica per due settimane. È stato pensato per essere presentato live e infatti la gente, quando ho avuto occasione di suonarlo, è impazzita”.

In che cosa “Sirio” è diverso dai tuoi album precedenti?

“In questo nuovo album ho detto delle cose che non avevo mai detto e ho sperimentato delle sonorità che non avevo mai sperimentato. Credo di essere cresciuto sul fronte scrittura e anche su quello musicale. È il disco più profondo che abbia mai scritto”.

La “profondità” non ti viene riconosciuta?

“Molti mi etichettano come uno spocchioso, ma non è così. Jacopo non è una persona spocchiosa, Lazza però è un artista a cazzo duro. Lazza sul beat ti mangia la testa, ma è giusto sia così. Ho fatto 19 featuring negli ultimi anni, 16 hanno generato certificazioni. Vedere Fibra che mi ringrazia perché grazie alla traccia ‘Caos’ ha trovato il titolo del disco, mi fa piangere. Io ho un po’ quell’attitude alla Gué. Ho collaborato con tutti i grandi, tutti musicalmente mi rispettano. E questo per me è tutto. Metà di loro da ragazzino erano i miei idoli”.

Le produzioni di “Sirio”?

“Per le produzioni ho coinvolto tanti produttori, ma sono partito da due pilastri della mia carriera: Low Kidd e Drillionaire. Leggo su alcuni magazine rap che Drillionaire è il producer di Sfera, Tony Effe, Paky e ‘tanti altri’. E mi gira il cazzo finire nei ‘tanti altri’. Siamo partiti insieme da una cantina che puzzava di chiuso. Sono contento che Drillo sia arrivato e abbia raccolto quello che merita, è un amico, ma mi fa storcere il naso quando certi magazine si dimenticano che ho creduto in lui. E il terzo producer del disco sono io, molte idee sono nate da me”.

Parliamo dei feat: French Montana è un nome di altissimo profilo. Come lo hai contattato?

“Sono riuscito a fare un pezzo con French grazie a una serie di incastri. Lo conosce un mio caro amico, Alessio D'Orazi, un fanatico del rap, e in contemporanea la mia fidanzata ha scritto a una tipa che in quei giorni stava con lo stesso French. Un passaparola infinito che ha generato una videochiamata su FaceTime: io ero dal carrozziere e mi hanno passato French. Mi ha spiegato che aveva ascoltato il pezzo che gli ho mandato, che era gasato e che si trovava in studio da Kanye West a lavorare su ‘Donda 2’. Pazzesco. Dopo dieci giorni mi ha mandato la sua strofa.

In Italia per avere feat di livello internazionali basta pagare?

“La fee la vogliono anche in questo caso, sicuramente più bassa perché l’artista mi rispetta, ma la vogliono. Per loro è lavoro. Questa cosa in Italia non è chiara: se Drake fa la strofa a Future, Future paga la strofa a Drake. E questo anche se sono amici. Se mio zio mi imbianca i muri di casa, io mio zio lo pago. Però c’è differenza fra pagare e basta, e creare un rapporto con l’artista con cui fai la collaborazione. Io se non creo un rapporto con un collega, piuttosto la collaborazione non la faccio”.

Il feat con Noyz Narcos?

“Lui dice tantissimi no. Averlo nel mio disco per me è magico. Cerco sempre artisti nuovi con cui mettermi alla prova, Noyz lo inseguivo da un po’”.

Qualcuno con cui avresti voluto collaborare, ma non è stato possibile?

“Non ti nascondo che mi girano tantissimo i coglioni che in questo album non ci sia Marracash, ma non ce l’abbiamo proprio fatta. Gli avevo mandato ‘Alibi’, ma per tempistiche non ce l’abbiamo fatta”.

Perché il rap italiano negli anni si è annacquato con il pop?

“Per me tutto è racchiuso nella parola ‘anche’. Io faccio rap, ma propongo ‘anche’ linee melodiche e pezzi più pop. Ci sono artisti che quell’‘anche’ l’hanno cancellato. Se tu sei un rapper e mi fai un disco pop per tirarti su perché magari le cose non ti sono andate benissimo, e poi mi torni al rap di nuovo per convenienza…beh, mi stai sul cazzo”.

Ti senti fortunato?

“Sì, tutti i giorni. Io sto facendo quello che mi piace e mi pagano per questo. Mirko Scarcella (è social media manager, ndr) io non lo rispetto, ma fra le mille stronzate che ha detto, una l’ha azzeccata: ‘se fai quello che ti piace, non lavorerai neanche un giorno’. Ci sono tante persone che si spaccano la schiena, che non sono felici della vita che fanno. Anche per questo mi incazzo con tanti colleghi che vanno a fare i live con le voci sotto. Se un artista non sa portare dal vivo un proprio disco c’è qualche cosa che non funziona, vuol dire che non ha capito la fortuna che ha per le mani".

Il live è proprio uno dei punti di forza.

“Cerco di renderli irripetibili, anche nelle sue declinazioni più piccole. Ti faccio un esempio: Slait quando vado a fare i dj set si incazza perché magari viene pattuita mezz’ora di performance, io invece mi esibisco per un’ora e un quarto. E mi dice: ‘guarda che così la gente non viene ai concerti veri’. E invece viene comunque”.

Sei un artista meticoloso?

“Con me stesso sono Hitler, in studio e sul palco. Sono attento a tutto. Mi è capitato di fare sessioni in studio con gente che credeva di chiudere tutto con una take. Bisogna poterselo permettere, non è scontato. Gué, per esempio, in studio è una macchina: registrò la strofa di ‘Medellin’ alle quattro del mattino dopo dieci birre. E uscì una bomba. Ma sono pochi, ripeto, che se lo possono permettere. Io lavoro e mi impegno come un cyborg sulla mia musica”.

Ti senti una stella luminosa come “Sirio”?

“L’idea è più astratta. Non è il classico concetto rap ‘io brillo più di tutti’. Perché io non mi sento così. Sirio per me è l’unica stella visibile quando le altre non brillano. Io in questi due anni sono stato male. Non riuscivo a spiegarmi in famiglia, ho sofferto. Il disco mi ha aiutato a mettere da parte quel dolore. I miei genitori non vedevano l’ora di ascoltarlo, questo supporto mi ha ridato calore”.