Ivano Fossati: sei dischi iconici ripubblicati in vinile

Sei album simbolo di Ivano Fossati sono ripubblicati per la prima volta e ristampati in una speciale edizione limitata, in vinile colorato, acquistabili negli store digitali e nei tradizionali negozi di dischi. I sei titoli, disponibili in 500 copie numerate, sono alcuni dei più conosciuti lavori della sua discografia: “Le Città Di Frontiera” (1983), “Ventilazione” (1984), “700 Giorni” (1986), “Lindbergh” (1992); “Dal Vivo Volume 1: Buontempo” (1993), “Dal Vivo Volume 2: Carte Da Decifrare” (1993). Si tratta di dischi che hanno lasciato un segno nella storia della canzone d’autore e da molti considerati “pietre miliari” nel percorso artistico del grande cantautore. Così facendo si possono ripercorrere dieci anni (1983-1993) di canzoni che hanno rappresentato uno snodo importante nella carriera dell’artista genovese, portandolo alla consacrazione definitiva come cantautore quando era già una delle firme tra le più richieste.

“Le Città Di Frontiera”, ristampato in vinile rosso a quasi 40 anni dalla sua uscita, è il settimo album in studio dell’artista, registrato a Londra. Agli inizi degli anni ’80 segna una vera e propria svolta nella carriera di Fossati, già affermato autore di successo: un disco che svela tutta l’originalità e la sua grande ispirazione letteraria. Contiene successi come “La musica che gira intorno”, un ritratto dei musicisti controcorrente e della confusione di una generazione alle prese con i cambiamenti dell’epoca; e poi, “Milano”, “Traslocando”, personale riproposizione di uno dei tanti gioielli regalati a Loredana Berté; “Ma che sarà questa canzone”, “Amore degli occhi”, “I ragazzi cattivi”, “Quante estati, quanti inverni”, “Un milione di città”, “Tico Palabra” e “Cow Boys”.

A distanza di un anno da "Le Città Di Frontiera", Ivano Fossati pubblica nel 1984 “Ventilazione”: fu un altro passaggio-chiave nella sua carriera e rappresentò la voglia di sperimentazione e di ricerca musicale e letteraria, che si manifestò con forza soprattutto nei successivi lavori. Ristampato in vinile arancione, elaborato nei testi, è il disco della stessa “Ventilazione” e dell’elegante ballad “Viaggiatori d’occidente”; “La locomotiva (The Rail Song)”; “Il pilota”, che esplicita tutta la sua passione per il volo; “Boogie”, “Fuga da sud-est”, “Parlare con gli occhi”, “Le Grandi Destinazioni”, “Buona notte dolce notte”.

“700 Giorni”, prodotto da Allan Goldberg, esce nel 1986, e viene ristampato ora su vinile bianco. Un disco sperimentale dove l’elettronica declina e punteggia i testi: “Una notte in Italia” su tutti, è un brano pieno di suggestioni e sonorità che prendono ispirazione dalla musica popolare in giro per il mondo, come si nota in “Buontempo” e in “Non è facile danzare”. Proprio nell’anno della sua pubblicazione, “700 Giorni” fu premiato come miglior album con la prima “Targa Tenco” all’artista. In carriera ne ha ricevute sei. Uno dei più grandi capolavori di Fossati quest’anno festeggia il suo trentennale.

È del 1992, infatti, “Lindbergh”, dal “titolo-metafora” della leggendaria impresa avvenuta nel 1927, quando Charles Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario dell'Oceano Atlantico, senza scalo. È un disco intimo e affascinante, riflessivo, nato in un periodo storico segnato da conflitti. Un anno prima, nel 1991, la fine della guerra del Golfo, la prima “vissuta” sui media e l’inizio di quella nei Balcani: Fossati affrontò quel periodo con un coinvolgimento immediato, diretto, forte ed esplicito. Lo si può constatare in “Poca voglia di fare il soldato”, “Il Disertore”, “Sigonella”. Racconta e canta un mondo tormentato, aspro, fatto di storie vissute da uomini soli, di lotta. “Lindbergh” è il disco che racchiude brani straordinari, come la traccia omonima, oltre a “La canzone popolare” e “Mio fratello che guardi il mondo”. Chiudono il cerchio due dischi live ristampati.