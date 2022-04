Record Store Day 2022, i negozi italiani che aderiscono

Il sito italiano del Record Store Day ha reso disponibile uno strumento per individuare i negozi che aderiranno alla giornata internazionale dedicata ai punti vendita musicali indipendenti: per trovare gli store che aderiranno all’iniziativa più vicini alla propria residenza basterà visitare la pagina ufficiale di Recors Store Day Italia a questo indirizzo e digitare la città dove si intende effettuare la ricerca. Di default, la pagina fornirà i nomi dei negozi più vicini in base alla posizione restituita dalla funzione di geolocalizzazione del dispositivo dal quale si sta effettuando la ricerca (se attivata).