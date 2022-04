Record Store Day 2022 Italia: partnership con Birrificio Vetra

La sponda italiana del Record Store Day ha annunciato, per l’edizione 2022 della manifestazione, un partnership con il Birrificio Vetra, società artigianale fondata in Veneto nel 2016. “Posso dire che il legame con il Record Store Day è naturale perché musica e negozi di dischi fanno parte del nostro quotidiano”, ha dichiarato Stefano Simonelli, Head Brewer e Co-Founder di Vetra: “L'ispirazione per ogni birra, ciò che guida la ricerca del suo gusto e dei suoi profumi, può arrivare da un viaggio, da un libro e da un disco. La musica da sempre riveste un ruolo importante per tutti noi. A livello personale, come appassionati di musica, musicisti, crate diggers, e da sempre frequentatori di concerti, dancefloor, festival e ovviamente negozi di dischi”.