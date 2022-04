BMG, accordo globale con la George Harrison Estate

BMG ha annunciato un accordo globale per il publishing con la George Harrison Estate per amministrarne il catalogo Harrisongs, un canzoniere che include oltre 200 brani composti da George Harrison con i Beatles (tra i quali classici come "While My Guitar Gently Weeps", "Here Comes The Sun", "Something" e "I Me Mine"), come solista (12 album tra cui il triplo "All Things Must Pass" con "My Sweet Lord" e "Living In The Material World" con "Give Me Love (Give Me Peace On Earth)") e con i Traveling Wilburys (due album con successi come "End of the Line", "Handle with Care" e "She’s My Baby").