I Rammstein sottoposti alla chirurgia estetica nel nuovo video

In attesa di riaffacciarsi sul mercato discografico con il loro nuovo ottavo album in studio, intitolato “Zeit” e in uscita il prossimo 29 aprile, i Rammstein hanno pubblicato un’altra anticipazione estratta dal disco, con il relativo videoclip.

Il titolo del brano, quinta traccia nella tracklist della prossima prova sulla lunga distanza della formazione di Berlino, è "Zick Zack” e nel testo, così come nel filmato che accompagna la canzone, si fa riferimento - secondo un comunicato stampa - alla “tendenza compulsiva” di sempre più persone verso “l’auto-ottimizzazione, a volte attraverso un'alterazione radicale del proprio aspetto fisico grazie alla chirurgia estetica”. Ecco perché nella clip della canzone Till Lindemann e soci appaiono irriconoscibili, come se si fossero realmente sottoposti a una serie di drastici interventi di chirurgia plastica facciale.

La clip, diretta da Joern Heitmann, presenta immagini di un ipotetico concerto della formazione industrial metal tedesca - composta da, oltre che Lindemann, Christoph Schneider, Paul Landers, Richard Z. Kruspe, Oliver Riedel e Flake Lorenz - difronte a un pubblico di signore di mezza età. In altri momenti del video, invece, le scene si fanno più estreme, in linea con la propensione dei Rammstein alle provocazioni più brutali, con il frontman della band che si spinge oltre i limiti della manipolazione del proprio aspetto.

Per l’uscita di "Zick Zack” e del relativo filmato, i Rammstein hanno preparato i fan con una serie di trovate di un'intelligente campagna di marketing, a partire dall’annuncio fatto il primo aprile dell’investimento della band nella "clinica di bellezza" chiamata "Zick Zack”. Sebbene non ci siano prove dell'esistenza della struttura, i fan hanno chiamato una hotline per parlare con un "team di esperti”.

Il singolo sarà pubblicato in versione fisica il prossimo 13 aprile, anche sotto forma di edizione speciale con la rivista creata apposta "Zick Zack Magazine" di 32 pagine, contenente un CD singolo di 2 tracce (incluso un remix della canzone curato da Boys Noize), oltre a "storie, foto e interviste sul tema "Prettier, Bigger, Harder", così come una rubrica di lettere dei lettori chiamata "The Dr Flake Botox Box", un poster XXL, sei poster e 30 adesivi esclusivi dei Rammstein”.

Il prossimo album di inediti di Till Lindemann e compagni, “Zeit”, registrato presso i La Fabrique Studios di St. Rémy de Provence in Francia, includerà undici canzoni realizzati dalla band, ancora una volta guidata dal produttore berlinese Olsen Involtini, nel corso di due anni.

Dopo quasi due anni lontani dai palchi a causa della pandemia, i Rammstein sono inoltre pronti a riprendere le attività live con un tour in programma in Europa e Nord America in primavera ed estate 2022 che toccherà anche l’Italia: per recuperare la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021, la band si esibirà nel nostro paese il 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Ecco la tracklist e la copertina di “Zeit”:

1. Armee Der Tristen

2. Zeit

3. Schwarz

4. Giftig

5. Zick Zack

6. Ok

7. Meine Tränen

8. Angst

9. Dicke Titten

10. Lügen

11. Adieu