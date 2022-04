Deryck Whibley al posto di Chester Bennington nei Linkin Park?

Dalla scomparsa di Chester Bennington, avvenuta il 20 luglio 2017, i Linkin Park non hanno praticamente mai preso in considerazione l’idea di trovare un nuovo frontman e cantante.

Il co-fondatore della band di “In the end” Mike Shinoda è addirittura intervenuto in più di un’occasione per smentire le voci secondo cui la formazione losangelina fosse alla ricerca di un sostituto del suo compianto leader, che all’età di 41 anni ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella sua tenuta a Palos Verdes. A distanza di cinque anni dalla tragica morte di Bennington, però, in molti si chiedono ancora se i membri superstiti del gruppo, la cui ultima esibizione insieme risale all’ottobre del 2017 in occasione dell’evento tributo in ricordo del loro frontman a Los Angeles, torneranno mai in attività con un nuovo cantante. Recentemente, è stato addirittura chiesto a Deryck Whibley dei .Sum 41 se ha mai pensato di unirsi ai Linkin Park per prendere il posto di Chester Bennington.

Ospite del “The Jasta Show”, alla domanda se ha mai valutato l’ipotesi di unirsi a Shinoda e compagni, il leader della formazione canadese ha risposto, come riportato da Blabbermouth: “Penso che sia un compito impossibile. È un’eredità impossibile da raccogliere. Non so se faranno mai qualcosa di nuovo. Non ho idea di come potrebbe essere e di chi potrebbe essere il sostituto”. Nel corso dell’intervista, il padrone di casa Jamey Jasta ha poi sottolineato quanto lo stile vocale di Whibley si adatterebbe bene alla musica dei Linkin Park e il cantante della band di “In too deep” ha quindi affermato: “Accetto il complimento. Ma non so se potrei farlo. Non so se sono d’accordo su questo”. Deryck Whibley, che si è successivamente sentito chiedere cosa farebbe se fossero Mike Shinoda e compagni a invitarlo nella band come frontman, ha aggiunto:

“È qualcosa di totalmente improbabile ed è fin troppo strano pensarlo anche solo per scherzo. Non so come qualcuno possa mai riuscire a prendere quel posto. Penso che sarebbe troppo difficile”.

I Sum 41 e la cover di “Faint” con Mike Shinoda

Eppure Whibley ha già provato l’esperienza di esibirsi con un brano dei Linkin Park insieme a Shinoda. È successo in occasione del concerto dei Sum 41 al Festival di Reading & Leeds il 25 agosto 2018, quando la formazione di Ajax ha invitato sul palco Mike Shinoda, anche lui tra i protagonisti del main stage di quell’edizione della manifestazione con un set solista, per eseguire in chiusura del live “Faint”, singolo estratto dal secondo album in studio della band un tempo capitanata da Chester Bennington del 2003, “Meteora”.

Lo scorso 3 febbraio Deryck Whibley ha condiviso sui social un ricordo legato all’esecuzione del brano dei Linkin Park al Festival di Reading & Leeds con Mike Shinoda.

Nel messaggio, il frontman dei Sum 41 ha scritto: “Un piccolo retroscena di questa esibizione. Decidemmo di eseguire questa canzone insieme solo una settimana prima dello show e non facemmo prove di alcun tipo. Il giorno del concerto noi (Sum41), arrivando nel Regno Unito venimmo bloccati alla dogana e sembrava che non saremmo nemmeno riusciti ad arrivare in tempo ​​per lo show. Dopo ore di attesa venimmo finalmente liberati e provammo a farci strada tra il traffico, ma arrivammo al festival solo 45 minuti prima dell’orario di inizio dello show. Salutammo quindi rapidamente Mike Shinoda fuori dal nostro tour bus, confermando però che ci saremmo comunque esibiti insieme. Parlammo brevemente di come sarebbe stato arrangiato il brano e poi ci preparammo per il nostro set. Whibley - che recentemente ha annunciato l’arrivo di un nuovo doppio album della sua band intitolato “.Heaven and hell” - ha aggiunto:

“È stato un vero spasso eseguire ‘Faint’ dei Linkin Park (che è una delle mie preferite), ma anche snervante. Senza prove e dopo essermi esercitato da solo in una stanza d’albergo solo poche sere prima dello show, tutto quello che volevo fare era portare il massimo rispetto e fare del mio meglio per onorare la musica, Chester Bennington, Mike, i membri dei Linkin Park e i loro fan. Nessuno si avvicinerà mai a Chester, e per nessuno di noi si trattava di questo. Era semplicemente per amore della musica. Come si può notare dal sorriso sui nostri volti, ci siamo divertiti tanto!”.

Le parole di Mike Shinoda

Attraverso un messaggio condiviso su Twitter nel 2019, Mike Shinoda smentì le indiscrezioni che vedevano i Linkin Park attivamente alla ricerca di un sostituto di Chester Bennington. “Fatemi chiarire una cosa: non stiamo cercando un nuovo cantante, e se ciò dovesse accadere in modo naturale, lo direi apertamente”, scrisse il co-fondatore della formazione losangelina: “Mi sembra abbastanza chiaro, ma immagino che qualcuno abbia difficoltà a capirlo. Non mi piace predire il futuro. Il futuro accadrà”.

Il tweet, come ricordato da Blabbermouth, venne pubblicato da Shinoda in risposta alle reazioni sollevatesi in rete e tra i media dopo una sua intervista rilasciata all’emittente radiofonica “Rock Antenne”. A margine della chiacchiera, alla domanda sulla possibilità di un nuovo cantante dei Linkin Park, Mike rispose: “Non è il mio obiettivo in questo momento. Penso che debba accadere in modo naturale. Se trovassimo qualcuno che sia una persona fantastica tanto da farci pensare di avere la personalità adatta e un buon adattamento stilistico, potremmo considerare l’idea di fare un tentativo e fare qualcosa con qualcuno di nuovo. Ma non vorrei mai sentirmi come se stessimo rimpiazzando Chester. Conosco gli altri della band, amano salire sul palco e lavorare in studio. Non farlo sarebbe quasi malsano. Se per farlo, e farlo bene, dobbiamo trovare altre persone, lo faremo. Ma, come ho detto, deve accadere in mo naturale. Non sto andando in giro ad affiggere volantini che recitano: ‘Cantante cercasi’”.