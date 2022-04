Il Dio del rock di Nick Mason è David Bowie

Il signor Nick Mason non ha certo bisogno di presentazioni, oltre ad essere uno dei batteristi più influenti dell'intera storia del rock, è anche l'unico membro dei Pink Floyd ad essere sempre presente in tutti i loro album e ha contribuito con il suo talento dietro i tamburi a rendere leggendaria la band britannica. A suo merito va anche il fatto di avere co-firmato alcuni capolavori del gruppo come "Time" e "Echoes".

Nick Mason è un sincero amante della musica e di ogni suo genere sin da quando era un ragazzino. Durante un'intervista del 2019 al The Rock Show With Johnnie Walker della BBC parlando dei musicisti che stimava maggiormente svelò la sua grande passione per David Bowie spendendo nei suoi confronti parole davvero molto lusinghiere, tanto che lo scelse come il definitivo 'Dio del rock'. Bowie purtroppo non è più con noi dal gennaio 2016, quando morì all'età di 69 anni, ma era cosa nota che fosse sempre stato un fan dei Pink Floyd. In particolar modo di quelli del primo periodo, quando ancora militava in formazione Syd Barrett.Tornando a Nick Mason e all'intervista, queste sono le parole che ha speso per esprimere tutta la sua ammirazione per Bowie: “Penso che David sia degno di essere il Dio del rock, perché è riuscito per molti anni a trasformarsi in diversi Dei del rock. Aveva la capacità di andare sempre avanti ed essere un tipo di Dio e poi un altro tipo di Dio”.Il 78enne batterista britannico ha continuato dicendo ancora: “Ma non solo ad essere un Dio del rock, in realtà anche ad archiviare il proprio lavoro. In modo che le generazioni future possano vedere cosa ha fatto e, più o meno, come lo ha fatto. Sono andato a vederlo suonare dal vivo in Canada, penso che deve essere stato qualcosa come l'87. È stato semplicemente uno spettacolo fantastico. Non l'ho conosciuto per davvero fino a quando, poi, l'ho incontrato. Possedeva quel genere di carisma, la capacità di guardarti negli occhi e di farti sentire che la sua attenzione era interamente su di te, piuttosto che dare un'occhiata alle tue spalle per vedere se c'era qualcun altro".