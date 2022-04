La tragica fine di Kurt Cobain diventa un'opera

Gli ultimi giorni della vita del frontman dei Nirvana Kurt Cobain scomparso il 5 aprile di 28 anni fa sono stati la fonte di ispirazione di una nuova produzione teatrale che verrà messa in scena alla Royal Opera House di Londra nell'autunno di quest'anno.



Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, la piece si intitola 'Last Days' ed è un adattamento dell'omonimo film del 2005 diretto dal regista statunitense Gus Van Sant, che a sua volta si ispirava alla morte di Cobain nonostante non venisse mai citato direttamente.

I punti di contatto nella trama del lungometraggio erano molto evidenti, infatti il film era incentrato sulla triste parabola di un giovane musicista di Seattle di nome Blake.

La Royal Opera House riferisce che l'opera, composta da Oliver Leith, "si immerge nel tormento che ha creato un mito moderno", con il personaggio principale "ossessionato da oggetti, presenze e ricordi che lo distraggono dal suo vero scopo: l'autodistruzione".Il compositore musicale Oliver Leith ha dichiarato a The Guardian di essere un "grandissimo" fan dei Nirvana e che la loro musica "ha accompagnato la mia adolescenza. È una delle prime musiche che ho imparato a suonare con la chitarra. Devo molto di ciò che creo al suono del grunge di quel periodo. Non avevo mai davvero pensato da dove provenissero le mie sperimentazioni."Leith ha inoltre aggiunto che ha seguito l'esempio di Van Sant nel non sensazionalizzare la morte. “Sappiamo che arriverà. È usata come una lente attraverso la quale vediamo amplificata la sonnambolica vita di tutti i giorni. Ad esempio, dire a un fattorino di "tornare un altro giorno" è carico di tragedia. Io penso che anche l'opera aumenti la posta in gioco del quotidiano.” 'Last Days' andrà in scena il prossimo ottobre al Linbury Theatre della Royal Opera House di Londra.La parte principale del film 'Last Days' di Gus Van Sant, quella ispirata alla figura di Kurt Cobain, era interpretata dall'attore Michael Pitt e nel cast compare anche Asia Argento.