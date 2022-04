Spotify, il Congresso USA chiede chiarimenti su Discovery Mode

La politica americana torna a incalzare Spotify sul Discovery Mode, opportunità offerta dal servizio streaming di amplificare l’esposizione di determinati brani in cambio di uno “sconto” sulle royalties dovute ai titolari dei diritti. In una lettera indirizzata ai vertici della società firmata dai democratici Yvette Clarke, Judy Chu e Tony Cardenas si chiede al servizio guidato da Daniel Ek di contrassegnare i brani diffusi tramite la modalità promozionale come “contenuti a pagamento”.