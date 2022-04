Antonella Ruggiero, esce l'album ”Come l’aria che si rinnova”

A partire dall’8 aprile, l’intera produzione discografica di Antonella Ruggiero viene resa disponibile, per la prima volta, sia in streaming che in download. La discografia si compone di 27 album (per un totale di 372 canzoni), che includono sia i lavori da studio che quelli dal vivo.

Sempre l’8 aprile, viene pubblicata - sia nei negozi che nei digital store e sullo shop ufficiale “Come l’aria che si rinnova”, una collezione di 18 brani scritti da e per la musicista ligure tra il 1996 e il 2018, che rivivono in una nuova veste grazie agli arrangiamenti rielaborati da Roberto Colombo.

Le canzoni sono state scelte personalmente da Antonella Ruggiero, un lavoro che descrive così: "”Come l’aria che si rinnova” significa il bisogno di una rigenerazione. Quel momento in cui ci guardiamo intorno per passare in rassegna quello che è stato, trattarlo con cura e metterlo sotto la luce del presente, così da fare spazio a quello che verrà”.

A seguire l'elenco degli album disponibili a partire dall'8 aprile:

Libera (1996)

Sospesa (1999)

Luna crescente/Sacrarmonia (2001)

Antonella Ruggiero (2003)

Sacrarmonia live [Il viaggio] (2004)

Big band! (2005)

Registrazioni moderne (2006)

L'abitudine della luce (2006)

Stralunato recital (2006)

Souvenir d'Italie (2007)

Pomodoro genetico (2008)

Genova, la superba (2008)

Cjanta Vilotis (2009)

Contemporanea tango live (2010)

I regali di Natale (2010)

L'impossibile è certo (2014)

Cattedrali (2015)

Requiem elettronico (2015)

La vita imprevedibile delle canzoni (2016)

Quando facevo la cantante (2018)

- La canzone dialettale e popolare

- La canzone d'autore

- Il sacro e il classico

- Le mie canzoni

- Canzoni dal mondo

- Le stranezze

Empatia (2020)

Come l’aria che si rinnova (2022)

Tracklist di “Come l’aria che si rinnova”:

01. In volo (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996

02. Il tempo che verrà (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996

03. Il viaggio (D.Fossati, A.Ruggiero, R.Colombo) 1996

04. Amore lontanissimo (A.Ruggiero, R.Colombo) 1998

05. Non ti dimentico (Kaballà, A.Ruggiero, R.Colombo) 1999

06. Controvento (Kaballà, L.Ferrario, M.Grilli, R.Colombo)1999

07. Di perle e inverni (G.L.Ferretti, A.Ruggiero, R.Colombo) 1999

08. Occhi di bambino (A.Ruggiero, C.Cantini) 2001

09. Di un amore (A.Ruggiero, A.Volpe) 2003

10. E direi che non c’è (P.Milzani, A.Ruggiero, L.Ferrario, M.Grilli) 2003

11. Echi d’infinito (Kaballà, M.Venuti) 2005

12. I passi dei bambini (M.Goldin, C.Carrara) 2006

13. Canzone fra le guerre (A.Ruggiero, C.Carrara) 2007

14. Memoria (A.Ruggiero, C.Colombo) 2008

15. Tra le briciole (L.Ferrario, M.Grilli, A.Ruggiero) 2014

16. Quando balliamo (S.Lenzi, A.Ruggiero, R.Colombo) 2014

17. Mille Marie ad un balcone (L.Ferrario, M.Grilli, A.Ruggiero) 2014

18. Niente di noi/il canto dei catari (G.Cattaneo, G.Richiero) 2018