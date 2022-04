Songfinch, chiuso round di finanziamento da 5 milioni di dollari

Songfinch, società con quartier generale a Chicago che offre la possibilità ai propri clienti di farsi confezionare canzoni ad hoc scritte e prodotte da una community di artisti, ha concluso un round di finanziamento da 5 milioni di dollari: l’operazione, guidata da Corazon Capital - già finanziatore di Pinterest - ha coinvolto artisti come Doja Cat e The Weeknd, oltre che a figure di spicco della discografia americana come Quincy Jones.