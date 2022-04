Primo Maggio 2022, il Concertone di Roma torna in piazza

Sarà, in Italia, il primo concerto “normale” dal febbraio del 2020, cioè da quando l’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2 ha costretto il governo a emanare le misure restrittive dalle quali, a partire dallo scorso 31 marzo, ci stiamo gradualmente liberando: gli organizzatori del Concerto del Primo Maggio di Roma hanno confermato oggi, giovedì 7 aprile, la storica location di Piazza San Giovanni come cornice della prossima edizione della manifestazione. Per una curiosa coincidenza, la prossima Festa dei Lavoratori coinciderà con la data finale della road map elaborata dal governo per l'abolizione delle limitazioni in materia di eventi pubblici: a meno di dietrofront dell'ultimo momento, tra meno di un mese il pubblico della maratona musicale capitolina potrà ritrovarsi a cantare e ballare davanti a un palco senza mascherina e distanziameto sociale. In pratica, un ritorno alla normalità vera, non "nuova".