La storia di Bobby Rydell, che rifece “Volare” l’America

Se negli Stati Uniti “Nel blu dipinto di blu”, per brevità chiamata “Volare”, è diventata un evergreen, il merito è stato anche un po’ suo. Bobby Rydell, scomparso a 79 anni per complicanze legate al Covid, era un 18enne idolo delle ragazzine americane quando nel 1960 pubblicò un 45 giri che aveva sul lato a una sua reinterpretazione del brano con il quale in Italia Domenico Modugno aveva vinto due anni prima il Festival di Sanremo e l’anno precedente si era aggiudicatio due Grammy Awards, Record of the Year e Song of the Year, rimanendo in testa alla classifica Billboard Hot 100 relativa ai singoli più popolari negli Usa per cinque settimane consecutive.

Bobby Rydell fu tra i primi cantanti statunitensi a incidere una cover di “Nel blu dipinto nel blu”, dopo Dean Martin: la sua versione si spinse fino al quarto posto in classifica negli States e entrò pure nella top 30 nel Regno Unito, contribuendo a spalancare al cantante le porte del grande successo.

Rydell aveva esordito sulle scene discografiche un anno prima con 45 giri come “Dream age/Fatty fatty”, “Please don’t be mad/Makin’ time”, “All I want is you/For you, for you”, imponendosi rapidamente grazie a successi come “Kissin’time”, “We got love” e “Wild one”, la hit con la quale poco prima dell’uscita di “Volare” aveva agguantato il secondo posto della classifica statunitense.

Il cantante, che aveva origini italiane, come lasciava intuire il suo vero nome (Robert Louis Ridarelli), nato a Philadelphia nel 1942, aveva iniziato come imitatore. Poi a quindici anni era diventato batterista e voce del complesso Rocco and The Saints, in cui cobobbe Frankie Avalon. Insieme a quest’ultimo e a James Darren fu tra i protagonisti della teen wave che si fece largo nel mercato angloamericano sulla scia di Elvis Presley, prima del successo dei Beatles negli States e dunque della cosiddetta “British invasion”: la sua “Forget him” ispirò “She loves you”, il successo dei Fab4 datato 1963. “Girava una canzone di Bobby Rydell in quei giorni, ‘Forget him’, e come spesso accade pensi ad una canzone mentre ne scrivi un’altra. Io avevo in mente una ‘canzone a risposta’ dove due di noi avrebbero cantato ‘she loves you’ e gli altri due avrebbero risposto ‘yeah yeah’. Non era una grande trovata ma alla fine ci venne l’idea per una canzone intitolata proprio ‘She loves you’. Così ci siamo seduti in camera per poche ore e l’abbiamo scritta, io e John”, avrebbe ricordato McCartney.

Le sue radici italiane Ridarelli le ritrovò quando nel 1964 si presentò in gara al Festival di Sanremo con “Un bacio piccolissimo” (nella doppia esecuzione proposta insieme a Robertino) e “L’inverno cosa fai?” (con Piero Focaccia).

“Un bacio piccolissimo”, in particolar modo, fu un successo che conquistò anche il mercato spagnolo e tedesco (nel 2013 proprio a Sanremo l’avrebbero riproposta nella serata delle cover omaggio alla kermesse Elio e le Storie Tese). Il successo di Rydell negli States proseguì tra partecipazioni in tv e film, poi il successo della “British Invasion” mise in crisi la carriera del cantante e degli altri protagonisti della teen wave americana post-Elvis. Fu emblematicamente proprio “Forget him”, la canzone che ispirò “She loves you”, l’ultimo successo di Rydell in classifica, mentre i successivi singoli, da “Make me forget” a “Side show”, furono dei fiaschi. Il cantante non si diede per vinto e continuò a sfornare 45 giri su 45 giri fino alla fine degli Anni ‘70. Poi dopo essere rimasto lontano dai riflettori per almeno un paio di decenni, negli Anni ‘90 decise di giocarsi la carta revival e insieme a Frankie Avalon e Fabian mise su il trio vocale dei Golden Boys, con i quali si imbarcò per tre anni in un tour da 300 show negli States: “Non volevamo dimostrare niente. Ci siamo solo detti: ‘Ecco tre ragazzi italiani di Philadelphia, nati e cresciuti a due isolati l’uno dall’altro. Divertiamoci e basta’”.