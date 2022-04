Spotify, al via la sperimentazione Featured Curators

Spotify ha annunciato Spotify Creators, programma che permetterà ai gestori del servizio di streaming di segnalare agli utenti playlist compilate dagli stessi iscritti (ma non da entità come etichette o attività commerciali): l’iniziativa, per il momento, è sperimentale, e avrà un tempo limitato. Lo staff del DSP selezionerà le proposte e le promuoverà sia tramite la app che attraverso la versione desk della piattaforma.