John Lennon: il figlio Julian suonerà "Imagine" per l'Ucraina

Un'occasione unica e irripetibile, verrebbe da dire: Julian Lennon, il figlio di John (è l'unico avuto dal compianto ex Beatle dalla sua prima moglie, Cynthia Powell), eseguirà per la prima volta pubblicamente "Imagine", la canzone-manifesto del padre, l'8 aprile in occasione dell'evento musicale digitale organizzato per sostenere l'evento Stand Up For Ukraine organizzato per il giorno successivo a Varsavia dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal Primo Ministro canadese Justin Trudeau in collaborazione con Global Citizens.

Durante questo evento digitale centinaia di artisti in tutto il mondo - ci sarà anche i "nostri" Zucchero e Maneskin - potranno dare il proprio personale contributo, un messaggio o una performance, sui canali social. La scelta di Julian Lennon è ricaduta proprio su "Imagine", il successo pubblicato dal padre John nel 1971, diventato negli anni un vero e proprio inno pacifista. .

Tra gli altri artisti che parteciperanno alla campagna di raccolta fondi ci sono anche Adam Lambert, i Bastille, Bruce Springsteen, Fall Out Boy, Jon Bon Jovi, Noah Cyrus, Rufus Wainwright, 5 Seconds of Summer.

Julian Lennon ha annunciato che il suo nuovo album "Jude" arriverà nei negozi il prossimo 9 settembre, a distanza di ben undici anni dal precedente "Everything changes"