Una demo inedita di "Attention" registrata da Paul McCartney prima che il brano fosse inciso da Ringo Starr per il suo album "Stop and smell the roses" del 1981 sarà messa in vendita questo mese in occasione di un'asta organizzata da Merseyside’s Omega Auctions: si partirà da un'offerta di almeno 10 mila sterline, circa 12 mila euro.

La demo è contenuta in una cassetta Maxell C-60: nella registrazione, l'ex Beatle esegue il brano accompagnandosi al pianoforte. Dopo aver provinato il brano, McCartney - che aveva da poco spedito nei negozi il suo "McCartney II" e di lì a poco avrebbe pubblicato "Tug of war" - cedette la cassetta a Howie Casey, che in "Stop and smell the roses" suonò il sassofono, chiedendogli di far registrare a sua moglie Sheila i cori del brano, ai quali avrebbe partecipato anche Linda McCartney.

A distanza di tutti questi anni, Casey ha deciso di mettere in vendita la cassetta contenente la demo del brano che venne poi effettivamente inciso da Ringo Starr per il suo album del 1981. Chiunque può però già ascoltare una trentina di secondi della demo, fino ad oggi inedita: