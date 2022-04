Ed Sheeran e la cultura delle accuse per plagio

Niente sorrisi contagiosi, stavolta.

La voce di Ed Sheeran è seria, l'espressione del volto anche. Subito dopo aver vinto la causa sulla hit del 2017 "Shape of you", che secondo gli artisti Sami Shoukry e Ross O'Donoghue presentava eccessive somiglianze con la loro "Oh why", tanto da spingere i due a trascinare il rosso cantautore britannico in tribunale per difendersi dall'accusa di plagio, è a un breve video condiviso sul suo account Instagram ufficiale che la popstar da oltre 120 milioni di copie vendute a livello mondiale tra album e singoli affida il suo sfogo, dopo settimane di tensioni. E dice la sua sulle tante cause per sospetti plagi intentate da qualche anno a questa parte nel mondo musicale (lui stesso, prima di quella relativa a "Shape of you", .è stato accusato di aver scopiazzato "Let's get it on" di Marvin Gaye per "Thiking out loud", e nel 2018 gli sono stati chiesti 100 milioni di dollari come risarcimento danni).

Riflettendo sulla vicenda legata a "Shape of you", e a quelle affini alla sua, Ed Sheeran - che secondo il giudice Antony Zacaroli, chiamato ad esprimersi sulla vicenda del presunto plagio di "Oh why", non ha "copiato né deliberatamente né inconsciamente" la canzone di Sami Shoukry e Ross O'Donoghue - ha detto:

Non ero in grado di dire niente, prima della fine della causa. Anche se siamo ovviamente contenti di questa sentenza, credo che accuse di questo tipo siano troppo frequenti al giorno d'oggi. È diventata una vera e propria cultura: si intenta una causa, anche se non ci sono le basi per farlo, con l'idea che per l'accusato raggiungere un accordo pagando sarà più economico che seguire un processo in tribunale.

La voce di "Don't" ha continuato:

È davvero dannoso per l'industria della scrittura di canzoni. Ci sono pochissimi accordi usati nella musica pop. È inevitabile che accada una coincidenza se 60.000 brani vengono pubblicati ogni giorno su Spotify. Sono 22 milioni di brani all'anno e ci sono solo 12 note disponibili.

Ed Sheeran, che ha firmato "Shape of you" insieme ai suoi collaboratori Johnny McDaid e Steve Mac, ha poi parlato delle pressioni psicologiche subite in questi mesi, per via della vicenda:

Non sono un'entità, non sono una società: sono un essere umano. Sono un padre, sono un marito, sono un figlio. Le cause non sono un'esperienza piacevole e spero che questa sentenza significhi che in futuro si possono evitare affermazioni infondate come questa. Questo deve davvero finire. Io, Johnny e Steve siamo molto grati per tutto il supporto inviatoci da altri cantautori nelle ultime settimane. Speriamo di poter tornare a scrivere canzoni piuttosto che dover dimostrare che possiamo scriverle.

Tra le tante popstar che si stanno attualmente difendendo da accuse di presunto plagio c'è Dua Lipa: la cantante di origini kosovare, tra le reginette del pop mondiale da ormai qualche anno a questa parte, secondo l'accusa di una band di musica reggae della Florida, gli Artikal Sound System, per la sua hit "Levitating" avrebbe scopiazzato la loro "Live your life".

Non solo: gli autori L. Russell Brown e Sandy Linzer hanno presentato alla corte federale di Manhattan una documentazione in cui si sostiene che il brano – accreditato a Dua Lipa, Sarah Hudson, Clarence Coffee Jr., Stephen Kozmeniuk - avrebbe "duplicato" la melodia di apertura di "Wiggle and a Giggle All Night" brano del 1979 da loro scritto per la cantante statunitense Cory Daye e per "Don Diablo" interpretata da Miguel Bose nel 1980.