Concerti, Carroponte: presentata la stagione 2022

Aprirà i battenti il prossimo 4 maggio con un concerto dei One Republic di Ryan Tedder il Carroponte di Sesto San Giovanni, l’area per concerti all’aperto sita presso il Parco archeologico industriale ex-Breda che dall’inizio degli anni Duemila rappresenta uno dei poli attrattivi più forti sul panorama live in una delle zone più densamente popolate d’Italia, quella che abbraccia il quadrante nord della capoluogo lombardo e la provincia di Monza e Brianza. Interessata in questi giorni da lavori di ristrutturazione e ammodernamento - funzionali, tra l’altro, ad aumentare la capienza dalle 7500 unità standard alle 9450 della capienza extra - l’area, che anche quest’anno sarà gestita da Hub Music Factory, offrirà spettacoli ed eventi non musicali - orientati all'enogastronomia e non solo - fino a metà settembre.