Concerti: una data in Italia per Dean Lewis

Il 34enne cantautore australiano Dean Lewis ha annunciato il suo tour europeo che comprende anche un concerto in Italia, domenica 9 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Il suo più grande successo è "Be Alright" dal suo album d'esordio del 2019 “A Place We Knew”. Il suo singolo più recente è "Falling Up”.

I biglietti per il concerto di Milano saranno in vendita a partire da venerdi 8 aprile alle ore 10.00 nel sito di D'Alessandro e Galli