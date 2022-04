L’uomo che ha portato la pace (o quasi) nei Rolling Stones

Mick e Keef, sempre loro: in questo periodo si è tornati a parlare della loro relazione, con gli Stones che di nuovo in tour e Richards che ha ripubblicato il suo secondo disco solista. Con la morte di Charlie Watts, sono gli unici membri fondatori in attività. Il terzo membro ufficiale è Ron Wood: gli altri - snche chi suona con la bandda decenni, come Daryl Jones che ha sostituito il dimissionario Bill Wyman negli anni ’90, e e come il batterista Steve Jordan - sono “touring muscians”

Ma nell’economia della band e tra i suoi membri-non-membri degli Stones ce n’è uno fondamentale, che ha portato stabilità. soprattutto in studio: Don Was, che lavora con gli Stones dal 1994, da “Voodoo Lounge” in poi. Keith Richards definì il suo arrivo:

Il nuovo ingrediente nel sandwich, tra me e Mick. Don Was divenne il nostro produttore ed era troppo intelligente per farsi mangiare

Was è, prima ancora che produttore, un musicista di lunga carriera, e anche di successo con la sua band, i Was Not Was. Da qualche anno ha una band con Bob Weir dei Grateful Dead: i Wolf Bros. sono attualmente in tour e hanno appena pubblicato un album dal vivo, centrato sul repertorio della band californiana con l’inclusione brani di Dylan e altri classici country, soul e blues. Fu proprio il suo curriculum da musicista ad attirare gli Stones. E fu Mick Jagger a volerlo, anche se poi sembrò pentirsene.

La complicata “Life” tra Jagger e Richards

La biografia di Keith Richards “Life” è ovviamente ricca di aneddoti sulle dinamiche della band e dei rapporti con Jagger di Richards - che non lesina battute e critiche al “gemello”. Alcuni dei più interessanti sono nel 12° capitolo, quello che dettaglia il quasi disfacimento degli Stones negli anni ’80 quando - a dire di Richards - Jagger diventò “La signora”, una diva insopportabile che puntava sulla carriera solista. Il capitolo copre un arco lungo di tempo, con aneddoti che raccontano la nascita della carriera solista di Richards e arrivano fino al ’97, con “Bridges to Babylon”, passando appunto per l’arrivo di Was, nel ’94.

Tra le varie critiche che fa Richards a Jagger c’è quella di voler indirizzare gli Stones verso musica “cutting edge”, che in realtà sarebbe quella “che Mick ha sentito la sera prima in un club”. Per questo motivo, fu Jagger che originariamente propose Don Was: “Mick ha sempre voluto lavorare con Don perché Don è un produttore orientato al groove. E groove significa musica da ballare". Ma fu anche Mick Jagger a lamentarsi di Was, dopo che il primo album con Was, “Voodoo lounge”, ebbe un altro suono, molto più classico

Mick disse che non avrebbe più lavorato con Don perché lo aveva assunto come produttore di groove, mentre lui voleva “Exile on Main St”. E Mick voleva fare il “Black Album” di prince o qualcosa del genere. Mick, ancora una volta, voleva rifare quello che aveva sentito nel club la sera prima. La più grande paura di Mick all'epoca, come continuava a dire alla stampa, era quella di essere incasellato. Mick voleva assicurarsi che facessimo musica all'avanguardia del momento.

Jagger raccontò poi a Rolling Stone:

... c'erano molte cose che abbiamo scritto per Voodoo Lounge da cui Don ci ha allontanato: canzoni con groove, influenze africane e cose del genere. E ci ha tenuti molto alla larga da tutto questo. E penso che sia stato un errore.

Don Was però venne assunto lo stesso per "Bridges of Babylon", nel ’97: le sue capacità di musicista in una band prevedevano anche la mediazione tra i vari membri. Il capitolo si chiude con uno degli aneddoti più memorabili sulla dinamica del duo Jagger-Richards, proveniente dalla lavorazione dell’album. Was inizialmente lavorò assieme a diversi produttori più giovani, suggeriti da Jagger, ma nessuno funzionava per la band, quindi Jagger fu costretto a rinunciare e lasciare la produzione interamente nelle mani di Was stesso.

Don Was, il mediatore

Ma le capacità di mediazione di Was si rivelarono in toto quando si trattò di decidere la scaletta del disco. Una regola non scritta prevedeva che Keef potesse essere la voce principale di una, al massimo due canzoni. Ma per “Bridges to Babylon” ce n'erano tre e Jagger non poteva tollerare quell'invasione di campo. Pensava che avrebbe indispettito i fan degli Stones, ma Richards, nel libro, fa trapelare l’idea che fosse una questione di lesa maestà, di “Lead vocalist syndrome”, la malattia del frontman che non tollera di essere messo in ombra.

Jagger non voleva cedere e si rischiò di non mandare in stampa il disco. La soluzione arrivò all’ultimo minuto, letteralmente: Don Was propose di unire due canzoni di Richards, di fatto creando una suite, e di metterle in fondo, di modo da poter dire a Jagger che così chi non amava Richards poteva terminare il disco prima. Jagger accettò, ma il duo ”Thief in the night"/"How can I stop" rimane un gioiello della produzione degli Stones e se esiste, oltre che di Richards, è merito di Don Was.

Was, dal ’94 in poi ha prodotto tutti gli album di studio della band della band e ha lavorato su ristampe come “Exile on Main Street” e “Some Girls”,