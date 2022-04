ABBA, in uscita due box celebrativi

In occasione dell'apertura di 'ABBA Voyage', l’olografica e innovativa esperienza all’ABBA Arena di Londra, POLAR/Universal Music pubblicano alcune edizioni celebrative dedicate alla carriera della band svedese.

A partire dal 27 maggio sarà disponibile in due versioni il cofanetto “The ABBA Album Box Set”, un box da 10 LP (su vinile 180 g) oppure in box da 10 CD che raccoglie i nove album in studio della band scandinava - “Ring Ring”, “Waterloo”, “ABBA”, “Arrival”, “The Album”, “Voulez-Vous”, “Super Trouper”, “The Visitors” e “Voyage” (leggi qui la recensione) pubblicato lo scorso anno - oltre a un disco con i brani pubblicati come singoli. Nella confezione è incluso un booklet di 40 pagine con info e fotografie tratte dal corso di tutta la loro carriera.

Mentre dal 10 giugno tutti gli album degli ABBA saranno pubblicati singolarmente in versione picture disc da collezione.