The Weeknd recluta ancora Jim Carrey per la clip di ‘Out of time’

Come promesso nei giorni scorsi con un post sui social, oggi - 5 aprile - The Weeknd ha pubblicato il nuovo video del singolo “Out of time”. Il brano è tratto dal più recente album in studio dell’artista canadese, “Dawn FM” (leggi qui la nostra recensione), e ora è accompagnato da una clip con protagonisti lo stesso cantante e l’attrice sudcoreana HoYeon Jung, nota per il ruolo di Kang Sae-byeok nella serie “Squid Game”.

La clip della canzone, pubblicata come terzo estratto dall’ultimo lavoro di studio della star canadese dell’r&b dopo “Take my breath” e “Sacrifice”, vede The Weeknd e HoYeon Jung godersi una serata di karaoke. Il filmato, inoltre, conta della partecipazione di Jim Carrey, già ospite dell’album “Dawn FM” come dj della stazione radiofonica che si può ascoltare in alcuni momenti del disco, successore di “After hours” del 2020. L’attore hollywoodiano appare alla fine del video in una scena di difficile interpretazione, come tutto ciò che ruota intorno all’artista, mentre in sottofondo si sente la sua voce recitare il monologo conclusivo di “Out of time” (qui il testo del brano).

Oltre a pubblicare una versione espansa della sua ultima prova sulla lunga distanza, The Weeknd ha anche presentato uno speciale dedicato all’album, intitolato “The Dawn FM Experience” e disponibile su Amazon Prime Video. Il prossimo autunno il cantante canadese, dopo i rinvii a causa della pandemia, poterà poi la sua musica in Italia per i due concerti del suo “After Hours Tour” previsti per il 31 ottobre e il primo novembre al Forum di Assago a Milano.