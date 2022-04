La figlia di Flea usò il primo Grammy vinto dai RHCP come pala

Grazie alla hit “Give it away”, tratta dal quinto album in studio della formazione losangelina “Blood sugar sex magik” uscito nel 1991, i Red Hot Chili Peppers conquistarono il primo Grammy Award della loro carriera nella categoria “Best Hard Rock Performance With Vocals” nel 1993. Mentre per alcuni artisti i riconoscimenti assegnati dall’associazione di categoria dell’industria discografica americana Recording Academy sono dei premi dal valore inestimabile, per altri l’ambita statuette a forma di grammofono finisce malauguratamente nelle mani dei figli fino a diventare uno strumento da giardinaggio. O almeno, questo è quanto accaduto a Flea.

Lo scorso 31 marzo Anthony Kiedis e soci hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, loro città natale, accanto allo storico negozio di dischi Amoeba Records. Successivamente la premiazione e la pubblicazione della dodicesima prova di studio dei Red Hot Chili Peppers, “Unlimited love”, il 59enne bassista del gruppo è stato ospite del podcast “The Klein/Ally Show” per raccontare cos’ha significato per lui il più recente riconoscimento ricevuto insieme ai compagni.

“È come un Grammy, mettiamola così”, ha spiegato Flea - all’anagrafe Michael Peter Balzary - pensando alla stella sulla Walk of Fame: “I Grammy sono fantastici, anche se dopo che abbiamo vinto il nostro primo Grammy, tipo tre anni dopo, mia madre un giorno ha detto: 'Michael, dov'è il tuo Grammy?’. E io ho risposto: 'Non lo so, mamma, l'avrò messo da qualche parte’”. Il bassista dei RHCP ha quindi narrato di quando ha ritrovato la statuetta ricevuta per “Give it away” scoprendo che era diventata un giocattolo per la sua prima figlia, Clara Balzary, nata nel 1988 dall’unione dell’artista con Loesha Zeviar. Il musicista ha detto:.

“Mesi dopo, il mio giardiniere l’ha ritrovato uscendo dal cortile in giardino. Avete presente che la statuetta ha la forma di un vecchio grammofono a tromba? Ecco, mia figlia aveva svitato la tromba e l’aveva utilizzata come pala da giardino. E il Grammy è stato lì fuori nella terra per tutto l’inverno”.

Per fortuna per Flea, nel corso della loro carriera i Red Hot Chili Peppers hanno vinto altri cinque riconoscimenti ai Grammy Awards. Tuttavia, l’episodio riflette l’atteggiamento nei confronti dei trofei dello stesso bassista, che ai microfoni di “The Klein/Ally Show” ha anche ammesso: “Non sono un tipo da premi. Non mi metto lì ad ammirarli o altro”.