Laura Pausini incontra Laura Pausini. Nell’ultima scena di “Piacere di conoscerti”, il docu-film nato da un'idea originale di Laura Pausini, presentato questa mattina a Roma. Laura e Laura sono entrambe cantanti, una è quella che conosciamo bene, che ha raccolto successi in tutto il mondo, l’altra è la cantante di piano bar che Pausini sarebbe stata se non avesse vinto Sanremo nel 1993. Si incontrano e si sorridono, “perché entrambe hanno avuto la vita che volevano”, come dice la Pausini presentando il film.

Scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto da Ivan Cotroneo e con la supervisione creativa di Francesca Picozza, “Piacere di conoscerti” (qui una clip in esclusiva per Rockol) è sostanzialmente una storia di ‘sliding doors’, ma la struttura della narrazione è duplice, seguendo le due storie in maniera diversa, quella della cantante di piano bar, che è completamente fiction, ovviamente perché non è avvenuta, e quella della superstar, che invece segue la formula del documentario.

Un esperimento, dunque, prodotto da Endemol Shine Italy, che sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo dal 7 aprile. L’idea di fare qualcosa con una superstar planetaria come la Pausini era partita qualche anno fa da Nicole Morganti, che è a capo delle produzioni originali di italiane di Amazon Studios, “ma io non ero molto convinta”, sottolinea Laura Pausini, “pensavo fosse troppo autocelebrativo, che chi è interessato a me conosce già la mia storia e sa quello che ho fatto, non mi convinceva. Poi, a febbraio 2020, una notte mi sono svegliata e ho iniziato a scrivere sul telefono questa storia che è nella mia testa da 29 anni, perché mi sono immaginata tante volte come sarebbe stata la mia vita se non avessi vinto Sanremo. Ho letto a Nicole quello che avevo scritto, l’ho vista emozionarsi e siamo partite a bomba”.

Pausini ha iniziato un anno di ‘full immersion’ con Ivan Cotroneo per rivedere non solo il passato ma anche il presente, ricostruendo storie, riannodando fili, con amici, compagni di scuola, familiari, persone con le quali Pausini ha vissuto e lavorato, “e pian piano mi sono resa conto che stavamo per fare qualcosa che non era solo un mio capriccio personale, stavo raccontando una storia, quella della vita che avevo immaginato di fare 29 anni fa”. Così le ‘vite parallele” di Laura Pausini sono andate avanti nei due mesi successivi di riprese, in cui le camere l’hanno seguita nella vita vera, con tutti i momenti di trionfo e di dubbio, e in quella ‘sognata’, dove però gli elementi di verità sono tantissimi, perché è oggetti, vestiti, abitazioni, arredamenti, sono tutti veri, recuperati dalla memoria familiare e dalla casa dove ha vissuto con i genitori per i cinque anni successivi all’iniziale successo.

“Tutto così tanto vero che è stato commovente per me vivere questa esperienza”, dice Pausini, “e ho capito che non stavo facendo tutto questo per togliermi una soddisfazione, ma per dare un messaggio: tutti si chiedono almeno una volta nella vita ‘se non avessi scelto questa professione cosa avrei fatto?’, tutti potevamo scegliere altro, ma dobbiamo sapere che ogni scelta, se ci porta ad essere quello che volevamo, è una scelta giusta.

Ho capito che avevo bisogno di fare un riassunto della mia vita fino a li, ed allo stesso tempo avevo il desiderio di studiarmi e vedermi come sempre avevo sognato fino a diciotto anni. Io non avevo sognato di essere famosa, vivevo in un piccolo paese, ero parte di una generazione che non aveva la frenesia della fama, mi vedevo cantante di piano bar. E anche quella era una sfida, volevo farla da sola, essere la prima donna che faceva piano bar nella mia regione”. E’ andata in un altro modo, ovviamente, e lo vediamo, anche qui con dovizia di particolari, perché il documentario segue la star sopra e sotto al palco, in casa, con la famiglia, al lavoro, nei momenti in cui stacca la spina, quando vince il Golden Globe e quando non conquista l’Oscar. “Quello che mi è successo con il Golden Globe e con l’Oscar non me l’aspettavo”, tiene a sottolineare, “mi sentivo in colpa, avere simili gioie in un momento, quello della pandemia, in cui tutti stavano male. Ho scelto di fare questo mestiere, che è la mia vita, perché lo amo, ma non volevo che il film celebrasse le mie fortune, ma che fosse un viaggio introspettivo. Mi interessava dire che nonostante ci dicano sempre che dobbiamo vincere, essere primi, l’essere realizzati non è quello. Per me essere realizzata non è dovuto a un premio che ho in casa o al fatto di essere riconosciuti per strada. Vorrei che i giovani capissero, quando arriveremo alla fine della vita ci chiederemo se siamo stati felici e abbiamo fatto quello che volevamo, e quando ci risponderemo non ci sarà un pubblico davanti, solo noi, il voto te lo darai in base a quello che hai capito di te. Rivedendo la mia vita per il film ho capito che sapevo già da piccola, essere nel mondo artistico, in qualsiasi modo, e avevo altre idee, potevo fare la cercamica o iscrivermi ad architettura. Mi sembra che oggi tanti giovani pensino che l’unico obbiettivo sia quello di fare solo una cosa, e se non ci riescono, non trovano lavoro e stanno a casa. Invece i piani B sono fondamentali, sono le cose che alla fine ci faranno sentire ok”.

C’è una scena nel film in cui tutto diventa chiaro: le due Laura cantano entrambe “Destinazione Paradiso”, una lo fa in una trattoria e l’altra in uno stadio, “di diverso c’è solo il numero delle persone, e basta, io la canto allo stesso modo.

In questa scena, ero fuori di me sia a San siro che nel piano bar, perché faccio in entrambi i casi quello che volevo”. Il film funziona, sia nella singolarità della storia irreale, nella quale Pausini veste i panni dell’attrice (“Non voglio fare l’attrice, non farò l’attrice”, sostiene), sia in quella documentaria, di musica ce n’è tanta, di emozioni altrettante, così come di sorprese, di spunti inediti, in un percorso che illumina aspetti sorprendenti della personalità di Laura Pausini. E mette in scena anche il rapporto con la figlia, Paola (“La persona più importante della mia vita”, dice lei, “stare con lei mi ha cambiato la vita, il modo di essere e di pensare”), con i genitori, con il suo fidanzato Paolo Carta e, più in generale, il suo rapporto con la vita, quella che è stata e quella che avrebbe potuto essere, un bel ritratto, molto personale, molto intimo, tra fantasia e realtà.