Vinile, fusione tra Record Industry e Bertus Distribution

I Paesi Bassi si preparando a diventare uno dei maggiori centri di produzione di supporti discografici in vinile a livello mondiale: Record Industry, società specializzata in stampa di 33 e 45 giri con 33 linee di produzione e Bertus Distribution, azienda attiva dagli anni Settanta nell’ambito della distribuzione fisica, hanno deciso di unire le forze per dare vita a quello che ci si aspetta essere uno dei principali fornitori di vinile all’industria discografica internazionale. Le due entità, già legate da tempo da una partnership per la gestione dell’etichetta Music On Vinyl, promettono “servizi ad ampio spettro” destinati ad “artisti, etichette, editori e consumatori”, oltre che a una capacità di sfornare dai propri stabilimenti circa 25 milioni di unità all’anno. Tra gli obiettivi a breve termine della nuova società figurano investimenti strutturali per garantire all’attività “una crescita stabile”.