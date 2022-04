‘The Island’, a giugno a Pantelleria il festival sostenibile

Si terrà tra i prossimi 2 e 5 giugno a Pantelleria, nel canale di Sicilia, The Island, festival musicale improntato alla sostenibilità che potrà contare, nel proprio programma, sulle presenze di artisti come Peggy Gou, Nu Genea, Moodymann, Paula Tape, Ze in the Cloud e altri. L’evento, che affiancherà agli show musicali attività collaterali inerenti il benessere e la scoperta del territorio, è stato certificato carbon neutral da Plenitude, sustainability partner della manifestazione.