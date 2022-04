Liverpool, la casa di Paul McCartney apre ai musicisti emergenti

La casa al numero 20 di Forthlin Road, a Liverpool, dove Paul McCartney crebbe e dove scrisse, insieme a John Lennon, brani come "I Saw Her Standing There" (da "Please Please Me" del 1963) e "When I'm 64" (poi pubblicata in "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" del 1967) sarà aperta a giovani musicisti locali per session di scrittura e registrazione: l’iniziativa, coordinata da Michael McCartney, fratello minore dell’ex Beatle da anni attivo come fotografo - e con trascorsi musicali nelle band Scaffold e Grimms - è stata battezzata Forthlin Sessions, e vede coinvolto anche il National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beaut, ente britannico per la conservazione dei beni culturali al quale la proprietà è attualmente intestata.

“Questa casa, per me, rappresenta la speranza, e spero che sia lo stesso per i giovani artisti che ne varcheranno la soglia”, ha spiegato Mike all’edizione inglese di Sky News: “Ero nell’altra stanza ad apprendere i rudimenti della fotografia, mentre sentivo i suoni della chitarra venire dalla camera di Paul. Là, dove sedevano due dei più grandi autori del mondo, Lennon e McCartney. Provavano con i libri di scuola sparsi sul pavimento: ecco perché questa casa è unica”.

Secondo i racconti, le session dei due principali autori dei Fab Four spaziavano dal soggiorno, dove era posizionato un pianoforte, al bagno, dove - pare - l’acustica fosse migliore per un certo tipo di riprese. “Credo che questa sia una grande idea”, ha proseguito Mike: “Lo scopo è invitare i giovani in questo posto per dare loro l’opportunità di fare le stesse cose, partendo dal niente per vedere cosa succede”.

Lo stabile fu costruito nel 1949 dall’amministrazione comunale: la famiglia di McCartney la occupò a partire dal 1955, quando il futuro Beatle aveva tredici anni. Nel 1965, quando i Fab Four avevano già all’attivo “Please Please Me”, “With the Beatles”, “A Hard Day's Night” e “Beatles for Sale”, Paul acquistò per i genitori un’abitazione a Heswall, zona borghese della penisola del Wirral, nel Merseyside.