Ponderosa festeggia il Grammy a Stewart Copeland e Ricky Kej

Anche l’Italia è stata protagonista in occasione della passata edizione dei Grammy Awards, tenutisi a Las Vegas nella notta tra gli scorsi 3 e 4 aprile: il disco premiato nella categoria Best New Age Album, “Divine Tides” del già batterista dei Police Stewart Copeland e di Ricky Kej, è stato pubblicato in esclusiva mondiale dall’etichetta milanese Ponderosa Music Records.