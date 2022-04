Ozzy Osbourne voleva anche Jimmy Page nel suo nuovo album

Che negli ultimi mesi Ozzy Osbourne sia stato impegnato in studio di registrazione per lavorare su una nuova prova sulla lunga distanza, nuovamente al fianco del produttore Andrew Watt come per il precedente album in studio “Ordinary man”, non è una novità. Così come non è una novità che anche il prossimo disco dell’ex Black Sabbath includerà diversi ospiti come, tra gli altri, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers alla batteria, già presente nel lavoro uscito nel febbraio 2020, il bassista dei Metallica Robert Trujillo, Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde.

È stato proprio il sodale di Anthony Kiedis a fornire recentemente aggiornamenti e nuove informazioni sul successore di “Ordinary man”, confermando la partecipazione di Mike McCready dei Pearl Jam e di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, oltre a svelare alcuni retroscena interessanti.

Ospite di una recente puntata del podcast "Talk is Jericho”, Smith ha infatti raccontato che il disco ha raggiunto la fase di mastering, sebbene non sia stata ancora confermata la data di uscita, e che il team impegnato sul nuovo album di Ozzy Osbourne ha cercato, seppur senza successo, di reclutare Jimmy Page dei Led Zeppelin per il progetto. Chad Smith, attualmente impegnato nella promozione della nuova fatica di studio dei RHCP, "Unlimited love”, ha raccontato: “Abbiamo fatto un altro album di Ozzy e lo masterizzeranno in questi giorni. Robert Trujillo ha suonato su alcune pezzi, dopo essere stato un membro della band di Ozzy. Anche Duff McKagan sarà nuovamente presente su un paio di canzoni. Io e Andrew Watt suoniamo su tutto il disco”.

Parlando poi nel dettaglio delle collaborazioni che si sono venute a creare per dare vita al prossimo album solista di Osbourne, il batterista dei Red Hot Chili Peppers ha spiegato: