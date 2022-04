In ricordo di Wendy O. Williams, la regina dello shock rock

Passò anche dall’Italia, per un paio di memorabili concerti dei Plasmatics; Wendy Orlean Williams, morta suicida a nemmeno cinquant’anni il 6 aprile del 1998, è stata uno dei personaggi più divertenti e provocatori del rock degli anni Ottanta, prima come leader e frontwoman della band (indimenticabili le sue nudità in scena, con i capezzoli coperti solo da una croce di nastro isolante nero), poi da solista. Dopo tre album in proprio, nel 1988 abbandonò la scena musicale e si dedicò al cinema, ma nemmeno dieci anni dopo decise di togliersi la vita con un colpo d'arma da fuoco.

“Butcher baby” (1978), con i Plasmatics

“Dream lover” (1979) con i Plasmatics

“Monkey suit” (1980), con i Plasmatics

“The damned” (1982), con i Plasmatics

“Stand by your man” (1982), con Lemmy dei Motorhead

“It’s my life” (1984)

“Fuck’n’roll” (1985)