Il rock energico e vulnerabile dei Nothing But Thieves, dal vivo

Le sedie non ci sono più e il pubblico, finalmente in piedi, ma con la mascherina, occupa l’intera sala del Fabrique di Milano, senza l'obbligo di rispettare il distanziamento. Sul palco per la serata del 3 aprile è atteso un gruppo britannico, una delle giovani band alternative rock più interessanti degli ultimi tempi che mancava dall’Italia da quasi tre anni, ma che con il suo ultimo album in studio uscito nel 2020, “Moral Panic”, ha saputo mantenere viva l’attenzione su di sé. Loro sono i Nothing But Thieves, tra i primi artisti internazionali a esibirsi nel nostro Paese dopo l'allentamento delle restrizioni a partire dallo scorso primo aprile.

L’avventura della formazione capitanata da Conor Mason inizia nel 2012 a Southend-on-Sea, nell'Essex dell’Inghilterra e nel giro di poco arriva a raggiungere le alte posizioni delle classifiche britanniche, spingendo la fama del gruppo anche fuori dai confini della propria terra.

Dopo alcuni ep e una serie di concerti a supporto di band come, tra le altre, i Muse e i Twenty One Pilots, i Nothing But Thieves fanno il loro debutto sul mercato del disco con l’album eponimo del 2015 e confermano il loro potenziale con i successivi lavori, tra cui le prove di studio “Broken machine” del 2017 e “Moral panic” del 2020, a cui fa seguito la seconda parte l’anno successivo. Quello di Conor e dei suoi compagni, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price, è un suono che affonda le sue radici nel rock, ma aperto alle contaminazioni unendo furore ed energia a sonorità elettroniche e pop, e che ormai si è solidificato nello stile della band. Per forza di cose il sound d’impatto e l’euforia del gruppo trova sul palco la sua dimensione più naturale, e libera di dare sfogo alle riflessioni, alle tensioni, alle malinconie, alla rabbia e alle opinioni che la formazione britannica è solita riversare nelle sue canzoni, soprattutto a fronte delle difficoltà e delle sfide che hanno caratterizzato i tempi recenti. Ed è quindi una fortuna che i Nothing But Thieves tornino a suonare dal vivo nel nostro Paese quando è nuovamente possibile ballare, saltare, cantare e pogare quasi senza più limiti ai concerti.

Quando Conor Mason e soci fanno il loro ingresso in scena, dopo la frenesia punk dei Kid Kapichi e la grinta graffiante dei Black Honey capitanati dalla voce femminile di Izzy Baxter Phillips, l’atmosfera del Fabrique è già calda. È quindi con la scarica di adrenalina di “Futureproof” che prende via il set milanese dei Nothing But Thieves e il pubblico, che non aspettava altro che lasciarsi andare, incomincia a saltare e a farsi coinvolgere dalla musica fin dalla prima nota. Sul palco la formazione dell’Essex appare subito ben rodato e i cinque componenti della band, tutti intorno ai trent’anni, danno prova di essere dei musicisti con alle spalle una forte gavetta. La scenografia, infatti, è ridotta al minimo per lasciare spazio alla musica impostata sulla triade chitarra, basso, batteria ma anche sul suono dei synth e delle tastiere. Gli unici effetti scenici sono quelli creati dai giochi di luce e il nome della band sullo sfondo: quanto basta per un concerto che non lascia spazio a sovrastrutture, ma giusto a qualche convenevole di rito.

Durante il live la batteria di James Price detta la dinamicità e la compattezza del discorso senza risultare mai invadente, mentre Joe e Dominic alle chitarre con il bassista Philip danno consistenza alla dimensione sonora, si prendono la scena muovendosi e interagendo insieme al frontman.

Quella di Conor Mason, forte di un’estensione vocale notevole, è una voce che gli permette di fare quello che gli pare, che siano i falsetti alla Matt Bellamy piuttosto che urli incazzati o parti sussurrate. Il cantante raramente si perde in sbavature, se non quando l’emozione alla vista di un parterre coinvolto e partecipe lo coglie di sorpresa durante il secondo brano della serata, “Real love song”, svelando così la vulnerabilità del rock energico dei Nothing But Thieves.

La scaletta proposta dalla formazione inglese è generosa, includendo 18 brani che passano a rassegna l’intera discografia del gruppo. Dalle canzoni come “Trip switch”, “Soda” e “Sorry” che trascinano e fanno cantare tutto il pubblico, composto da persone di ogni età, si passa alle ballate come “Graveyard Whistling” o “Particles” o all’euforia di “Forever & ever more” che porta alcuni spettatori a improvvisare addirittura un circle pit. Non mancano all’appello, ovviamente, quei pezzi che sono ormai i tormentoni dei Nothing But Thieves: con “Is everybody going crazy?” è impossibile contenersi, mentre “Amsterdam” porta verso la chiusura del concerto. Il momento dei bis è così affidato alla deflagrante potenza di “I'm not made by design”, che vede anche Conor Mason alla chitarra per sparare le ultime cartucce insieme ai suoi compagni, e alla dolcezza emozionale di “Impossibile”. E proprio per citare un passaggio del testo di quest’ultima canzone, la fine del concerto arriva lasciando la sensazione di essere tornati a una normalità che sembrava ormai dimenticata tanto da far dire: “I thought it was impossible / But you make it possible”.

Ecco la scaletta:

Futureproof

Real Love Song

I Was Just a Kid

Trip Switch

Soda

Life’s Coming in Slow

Sorry

(Interludio)

Forever & Ever More

Miracle, Baby

Graveyard Whistling

Unperson

Phobia

Particles

Your Blood

Is everybody going crazy?

Amsterdam

I'm Not Made by Design

Impossible