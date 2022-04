Jovanotti: “Le mie canzoni seguono le stagioni, come nella moda” 

“L’idea è quella di seguire le stagioni, come nella moda. 'Mediterraneo è la mia collezione primaverile, ora sto lavorando a quella estiva, quella precedente è uscita in inverno, anche se si intitolava 'La primavera"”: Jovanotti racconta così “Mediterraneo”, uscito venerdì: 8 nuove canzoni, più una una rielaborazione di “I Love you Baby”, canzone che potrebbe presto vedere un'altra versione ancora, la terza, in collaborazione con i Neri Per Caso, con cui ha cantato questa sera a "Che Tempo Che Fa".

Cos'è questo disco? "Non c’è strategia: per esempio, il singolo è parte dell’EP precedente.

Tutto viaggia per binari paralleli: le radio passano una canzone, magari sulle piattaforme ne funziona un’altra". Prima di andare da Fabio Fazio Lorenzo ha incontrato la stampa: ecco cosa ha raccontato sul suo non-album, sulla prime polemica legate a .Jova Beach Party 2022 e al ritorno di attualità de “Il mio nome è mai più”.

“Mediterraneo”, un non-album

“La Primavera” era dichiaratamente un EP, a fine anno arriverà “Il disco del sole”, che raccoglierà le canzoni pubblicate in questo anno. Siamo ad una tappa intermedia, ma Jovanotti non vuole definire cos’è “Mediterraneo”: “Se fossi negli anni ’70, lo chiamerei un disco. Infatti, rimangiandomi tutto quello che ho detto fin qua sulla morte dei supporti, ho chiesto a Universal di stamparne un migliaio di copie in vinile. Mi rendo conto che assomiglia più ad un album di quanto volessi: se lo sento di fila mi fa stare bene, e questo è un segno. È un disco molto libero, che ho scritto in maniera istintiva e appassionata. Non so bene cosa succederà di queste canzoni, soprattutto in queste periodo, l’importante è condividerle”, spiega.

“Il disco del sole” rimane un work in progress, anche se "Mediterraneo" ha la durata e l’unità concettuale e sonora di un album. “È come se ad un certo punto mi si fosse riaperta la possibilità di fare musica: sono canzoni nate in una stanza, in una situazione intima. Ma cercano il contrario dell’intimità, cercano l’aria, il contatto" spiega Lorenzo. "L’ultima l’esperienza importante di condivisione che ho avuto è stata Jova Beach Party. Non l’ho mai considerata come conclusa, anzi: è come se fosse un po’ il committente di queste canzoni. Ma allo stesso tempo sono molto mie, molto personali”.

Il tema del mediterraneo, racconta Jovanotti è nato dalla lettura di alcuni saggi di Camus ripubblicati da Bompiani, e di “Il colosso di Marussi” di Henry Miller, ed è proseguito con l’acquisto compulsivo di strumenti come il bouzouki o il turco saz: “Li ho usati per scrivere i pezzi, come un’impalcatura, anche se poi nell’edificio finale non ci sono perché le impalcature non rimangono. Alla fine è un disco di canzoni, perché il pop ha bisogno di quella forma. Mi sono messo a studiare il pop del mediterraneo, pensando ad artisti come Rosalia che prendono una musica molto tradizionale ripensata in chiave molto urbana e contemporanea".

"Ho delle cose molto forti per l’estate”, conlcude: alludendo alle sue canzoni sì, ma anche ad una nuova collaborazione con Gianni Morandi. “Le case discografiche fanno le case discografiche. Morandi mi raccontava che la sua prima gli faceva fare anticamera, poi gli ha chiesto una canzone per l’estate, perché per loro ci sono due finestre, Sanremo e l’estate”. Ora racconta Lorenzo, i due hanno un repertorio comune e Morandi interverrà quando vorrà a Jova Beach Party.

Jova Beach Party riparte ufficialmente (e le prime polemiche

“Tutto questo lavoro sulle canzoni lo abbiamo portato avanti assieme a Jova Beach Party”, racconta Lorenzo: il tour è stato presentato lo scorso novembre, poco prima della quarta ondata che ha messo in forse tutto. Ora i concerti stanno ripartendo e Jova Beach Party è confermato: “È ufficiale che possiamo andare avanti. Una notizia buona per tutti ma soprattutto per noi, perché Jova Beach è un’esperienza diversa, che non può avere limitazioni”, dice soddisfatto.

Inevitabilmente sono arrivate le prime polemiche: a Ravenna la stampa locale ha ripreso una polemica di Italia Nostra, che criticava la scelta del comune di tolgliere dei cespugli sulla spiaggia per permettere i concerti. “Sono stati sradicati dei Tamerici, che non sono neanche piante autoctone e che verranno ripiantati altrove: al posto verranno piantati degli alberi, spiega Lorenzo. “Ma era un’operazione già prevista: semplicemente Jova Beach Party è un acceleratore, portiamo delle economie che permettono di fare delle cose che magari sono progettate, ma rimangono in sospeso o rallentano. Capisco le polemiche, sono inevitabili. Ma noi siamo molto seri, è il presupposto di Jova Beach Party fin da quando abbiamo iniziato le prime riunioni: abbiamo sempre tenuto fermo il presupposto che si può fare solo se valorizziamo i territori", spiega. “La mia idea è di portare una festa in uno spazio di frontiera, per parlare di temi precisi, mentre la gente si diverte. La mia coscienza è a posto e mi permette di dedicare le mie energie a creare un festone pazzesco, con un sacco di ospiti, stiamo lavorando alla line-up. La struttura sarà la stessa, anche se credo che la useremo meglio, ora che abbiamo imparato un po’ di cose”

Il mio nome è mai più

Una inevitabile riflessione è per “Il mio nome è mai più”, storica canzone contro la guerra del ’99 con Ligabue e Pelù tornata di attualità in questi giorni Oggi sarebbe possibile rifare un’operazione del genere? "Penso alle dinamiche che hanno guidato quella canzone al tempo: non era una questione di militanza o di ideologia rispetto alla guerra in Kosovo.

Era una questione istintiva”, ricorda Lorenzo. “Eravamo persino ingenui, ma volevamo sostenere Gino Strada ed Emergency, che era appena nata. Non ho cambiato la mia posizione: capisco che chi deve decidere oggi è in una posizione difficilissima, ma spero che tutto si fermi, che si cessi il fuoco e che si trovi una soluzione diplomatica tentando ogni strada possibile. Non lo dico con il pugno alzato, ma mi auguro prego e spero che questa cosa si fermi e fare in modo che non muoiano più bambini e civili. Quella canzone l’abbiamo fatta con obbiettivi precisi, Emergency ha costruito due ospedali con i proventi. Oggi non so se ha senso fare dei dischi di beneficienza perché non ci sono più dischi, è più difficile raccogliere soldi con queste operazioni”.