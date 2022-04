Joni Mitchell è tornata sul palco per i Grammy

Si è svolta anche quest'anno una delle cerimonie che tradizionalmente anticipano i Grammy, la "MusiCares Person of the Year", organizzata dall'associazione a sostegno dei musicisti. Il premio tradizionalmente omaggia artisti sia per la loro produzione che per la loro indole filantropica: viene assegnato dal 1991 e in passato è stato attribuito a Quincy Jones, Stevie Wonder, Elton John, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Dolly Parton, Tom Petty, Aerosmith.