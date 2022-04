Quando Laura Pausini iniziò a cantare in spagnolo

È il 1994: Laura Pausini è già una popstar a 19 anni, dopo avere vinto il Festival di Sanremo l'anno precedente nella sezione Novità con "La solitudine". Torna tra i big con "Strani amori" e si classifica terza. Ma è in questo anno che inizia la sua avventura internazionale: le sue canzoni vengono adattate in spagnolo e a novembre esce "Laura Pausini", che comprende dieci canzoni per il mercato latino, tratte dai primi due album "Laura" e "Laura Pausini".

È uno dei momenti raccontati in prima persona in “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”, film che arriverà su Prime Video dal 7 aprile. In questa clip esclusiva per Rockol si racconta proprio questo momento, con un estratto da una delle prime performance internazionali della Pausini, con "Se fue".

“Laura Pausini - Piacere di conoscerti” è stato scritto dalla cantante con Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto dallo stesso Cotroneo ("Tutti pazzi per amore", "La compagnia del cigno") con la supervisione creativa di Francesca Picozza e prodotto da Endemol Shine Italy. È la nuova produzione della piattaforme di Amazon nel campo della musica, dopo i documentari dedicati a Sfera Ebbasta ("Famoso"), Tiziano Ferro "Ferro" (e dopo il film concerto di Salmo ("Water world music festival").



Ha spiegato Laura Pausini: