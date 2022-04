Nuovi brani per Thom Yorke e The Smile

Giornata di festa per i fan dei Radiohead: anche se la band è in pausa, ci sono due nuovi brani legati a Thom Yorke e ai suoi progetti.

La prima canzone è "That's how horses are", seconda composizione originale di Yorke e Jonny Greenwood per la serie TV “Peaky Blinders”: arriva dopo “5.17”, pubblicata qualche settimana fa, dopo il debutto della prima puntata su BBC. La sesta stagione di “Peaky Blinders” chiuderà il ciclo del racconto delle gesta di Tommy Shelby: come noto la serie ha una forte componente musicale, con un grande ruolo di Nick Cave e di "Red right hand", ma anche di artisti come Anna Calvi, Jack White e Arctic Monkeys. Arriverà su Netflix in tutto il mondo il prossimo 10 giugno, mentre il prossimo 27 maggio verrà pubblicata la colonna sonora dello show finalmente in vinile.

Il secondo brano è una canzone vera e propria dei The Smile, trio composto da Thom Yorke, Jonny Greenwood e dal batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner.

Si tratta del quarto estratto dal disco di debutto della band, che non ha né un titolo né una data di uscita. "Pana-vision" è probabilmente la canzone più "alla Radiohead" di quelle diffuse finora, un canzone basata su un giro di piano che ricorda nella struttura "Pyramid song". Segue "You Will Never Work In Television Again", "The Smoke" e "Skirting on the surface": era stata presentata nei livestream di fine gennaio da Londra.

Se il disco dei The Smile non ha ancora data, ci sono invece quelle del tour della band: avrà inizio il 16 maggio a Zagabria, in Croazia, e si concluderà al Teatro Antico di Taormina il 20 luglio. Quello di Taormina non sarà l'unico live dedicato all'Italia, Yorke e compagni infatti saranno al Fabrique di Milano il 14 luglio, in Piazza Trento e Trieste a Ferrara il 15, all'Arena Sferisterio di Macerata il 17 e alla Cavea dell'Auditorium della Musica di Roma il 18 luglio.