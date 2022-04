Machine Gun Kelly ha fatto a pezzi “Aerials” dei System Of A Down

Peffffomance, verrebbe da dire, citando la parodia di Marina Abramovic di Virginia Raffaele in “LOL 2”. Chissà che tipo di esibizione aveva in mente Machine Gun Kelly, “il principe del pop punk”, così come l’edizione statunitense di Billboard ha soprannominato nella copertina a lui dedicata il 31enne cantante statunitense, quando ha deciso di cimentarsi con una cover di “Aerials” dei System Of A Down e quindi con l’interpretazione e la vocalità pazzesca di Serj Tankian.

Machine Gun Kelly ha cantato il cavallo di battaglia della band alternative metal losangelina in occasione del suo passaggio all’Howard Stern Show: accompagnato dalla sua band, il cantante ha interpretato “Aerials” accendendosi uno spinello e dando un tiro di tanto in tanto, con un atteggiamento tra l’iconoclasta e lo sfrontato. Il risultato finale? Guardate il video dell’esibizione, qui sotto:.

In molti, negli Stati Uniti, si sono domandati se – trattandosi dell’1 aprile – quella di Machine Gun Kelly fosse una gag: “Non l’ho mai fatta. Sono qui per provare, per vedere come viene”, aveva detto il cantante, ex rapper redento che ha ispirato non pochi colleghi della sua generazione per la sua capacità di spaziare dalle barre alle sonorità pop-rock (anche al di qua dell’Atlantico, vedi Achille Lauro, ma anche Chiello e Paulo, la nuova scommessa di Fedez), prima dell’esibizione, parlando con il padrone di casa. Howard Stern, tra le personalità più influenti della tv e della radio negli Usa, si è pure complimentato con lui: “Funziona, dovresti farla in concerto”. Non la pensano come Stern i fan dei System Of A Down e i seguaci della scena alternative metal statunitense, che hanno massacrato Machine Gun Kelly sui social e nei commenti sotto il video della cover su YouTube, consigliandogli di lasciar perdere le cover di brani metal.

Machine Gun Kelly decided to cover System Of A Down's "Aerials" live on Howard Stern and it's so much worse than you could ever imagine pic.twitter.com/87JWfitNTd — Ryan Broderick (@broderick) April 1, 2022

L’esibizione di Machine Gun Kelly sulle note di “Aerials” è arrivata pure agli occhi – e alle orecchie – di Daron Malakian, il chitarrista e co-fondatore degli stessi System Of A Down, che ha rilanciato il video sul suo account Instagram ufficiale: “Non so molto di Machine Gun Kelly – ha scritto il musicista, taggando il cantante – ma è sempre un onore quando qualcuno fa una cover di una tua canzone, quindi non posso odiare il ragazzo già per il solo fatto di averci provato”. Come stroncare una cover di un tuo brano con gentilezza, insomma.

Nessuna replica da parte di Machine Gun Kelly, che si gode il successo che il suo ultimo album “Mainstream sellout” sta riscuotendo nelle classifiche. Non solo negli Usa, ma anche in Europa: nel Regno Unito il disco, che è già a partire dal titolo puro revival del pop-punk degli Anni Duemila (non a caso la produzione esecutiva è di Travis Barker, il batterista dei Blink-182, tra le band che più di tutte hanno contribuito allo sdoganamento del genere nel mainstream), ha debuttato al secondo posto della classifica settimanale dei dischi più venduti.

Il tour mondiale di Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, classe 1990, farà tappa in Italia dopo l’estate, con una data che il 27 settembre lo vedrà esibirsi sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a Milano.