Classifiche, le novità di questa settimana: Fibra bis con "Caos"

“Caos”, il nuovo album di Fabri Fibra, si conferma per la seconda settimana nuovamente in vetta alla classifica di vendita album e vinili FIMI/Gfk. Sette giorni fa il decimo disco del rapper marghiciano era entrato direttamente alla prima posizione della classifica album (formato tradizionale, streaming e download) e della classifica vinili e tutte le 17 tracce del disco erano presenti nella classifica italiana singoli nelle prime 50 posizioni. Il rapper di "Tranne te" conferma il successo della scorsa settimana, battendo la concorrenza italiana e internazionale, da Ultimo ai Placebo, passando per Gianni Bismark.