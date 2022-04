Sono davvero questi i 10 migliori produttori musicali?

Negli anni è diventata una figura sempre più di spicco. Non solo all’estero, ma anche in Italia: se fino a qualche anno fa i produttori restavano dietro le quinte, limitandosi a comparire con i rispettivi nomi nei crediti degli album ai quali avevano messo mano, oggi sempre più spesso ci mettono la faccia. Da Takagi&Ketra a Sick Luke, passando per Charlie Charles, Dario “Dardust” Faini, Mace, Ceri, l’astro nascente Michelangelo (il braccio destro di Blanco, che lo ha voluto con sé anche sul palco dell’Ariston): c’è il suo zampino in “Brividi”, la canzone con la quale il 19enne cantautore bresciano ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood), solo per citarne alcuni, tra gli italiani. A certificare il momento d’oro che la figura del produttore sta vivendo a livello internazionale ci pensa ora una classifica che elenca i migliori della scena mondiale: l’ha realizzata la start-up tecnologica australiana Jaxsta, tra le fonti più complete al mondo di crediti musicali ufficiali.