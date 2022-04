Kiss: esce il bootleg "Live At Donington 1996"

Il prossimo 10 giugno i Kiss pubblicheranno un nuovo bootleg ufficiale “Kiss – Off the Soundboard: Live At Donington 1996”. Questo ultimo arrivato della serie 'Off the Soundboard' della band statunitense è stato registrato al Monsters of Rock Festival a Donington Park in Inghilterra il 17 agosto 1996.

I Kiss chiusero il festival quell'anno come parte del loro reunion tour 'Alive/Worldwide', un tour enorme che contò quasi 200 concerti che vedeva insieme Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss suonare nuovamente sul palco per la prima volta dal 1980.



“Kiss – Off The Soundboard: Live At Donington 1996” sarà pubblicato in digitale, in vinile nero standard da tre LP, doppio CD e in edizione limitata da 180 grammi in triplo vinile rosso.

Quest'ultima versione è disponibile esclusivamente attraverso il sito web di Kiss. La band ha in vendita anche un 'pacchetto Donington' composto da una maglietta, un plettro per chitarra e quattro card dei Kiss.



Le pubblicazioni precedenti della serie 'Off the Soundboard' sono il live a Virginia Beach, pubblicata il mese scorso, e Tokyo 2001 la scorsa estate. La band è attualmente impegnata nel tour d'addio chiamato 'End of the Road', che si protrarrà fino al 21 luglio. Il saluto dei Kiss al pubblico italiano originariamente previsto per il 13 luglio 2020, posticipato una prima volta al 12 luglio 2021, è stato infine riprogrammato per l’11 luglio 2022 all'Arena di Verona.

Tracklist:

1. "Deuce"

2. "King of the Night Time World"

3. "Do You Love Me?"

4. "Calling Dr. Love"

5. "Cold Gin"

6. "Let Me Go, Rock 'N' Roll"

7. "Shout it Out Loud"

8. "Watchin' You"

9. "Firehouse"

10. "Shock Me"

11. "Strutter"

12. "God of Thunder"

13. "Love Gun"

14. "100,000 Years"

15. "Black Diamond"

16. "Detroit Rock City"

17. "Rock and Roll All Nite"