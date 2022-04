Liam Gallagher: esce la title track dell'album "C’mon You Know"

Liam Gallagher ha pubblicato la title track dell'album "C'mon You Know" annunciato in uscita per il prossimo 27 maggio. "C'mon You Know" è il secondo singolo estratto dal disco dell'ex cantante degli Oasis dopo "Everything's Electric".

Le parole del brano sono un invito alla gioia e all'ottimismo, un vero inno alla vita. Liam Gallagher ha detto della canzone che sarà “il suono dell'estate” e l'aveva già presentata dal vivo la scorsa settimana alla Royal Albert Hall di Londra durante il concerto di beneficenza a sostegno del Teenage Cancer Trust.

Liam Gallagher filming his new music video on the roof of the Midland Hotel in Manchester today pic.twitter.com/g90uoUztz5 — Mainly Oasis (@mainlyoasis) March 24, 2022

Sempre la scorsa settimana, Gallagher e la sua band, come riporta il magazine britannico NME, sono stati avvistati mentre giravano il videoclip di "C'mon You Know" sul tetto di un hotel di Manchester.

I brani del nuovo album di Liam Gallagher saranno presentati in concerto durante l'estate. Uno di questi live è dedicato all'Italia, il musicista inglese sarà infatti di scena il prossimo 6 luglio in Piazza Napoleone a Lucca, nell'ambito del Lucca Summer Festival.

"C'mon You Know" è il terzo album solista di Gallagher dopo “As you were” (leggi qui la recensione) pubblicato nell'ottobre del 2017 e “Why me? Why not” (leggi qui la recensione) uscito nel settembre del 2019.