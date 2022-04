Quando i Beatles fecero pokerissimo

La Beatlemania era esplosa negli Stati Uniti in tutto il suo fragore. Il 4 aprile 1964 le prime cinque posizioni della classifica di vendita dei singoli erano tutte occupate da canzoni del quartetto di Liverpool. E ne avevano altre 7 nelle prime 80: "I Saw Her Standing There", "From Me To You", "Do You Want To Know A Secret", "All My Loving", "You Can't Do That", "Roll Over Beethoven" e "Thank You Girl".

Al quinto posto in classifica c'era "Please Please Me". La canzone venne scritta da John Lennon nello stile di Roy Orbison e in quel modo venne registrata l'11 settembre 1962. Il loro produttore, George Martin, però suggerì che avrebbe suonato meglio, più pop, se l'avessero un poco accelerata, quindi il 26 novembre i Beatles tornarono in studio di registrazione e incisero la versione che venne poi pubblicata. "Please Please Me" fu il secondo singolo dei Beatles pubblicato nel Regno Unito - dopo "Love Me Do" - e il primo pubblicato in America.

Al quarto posto era posizionata "I Want To Hold Your Hand". La canzone fu il primo successo americano dei Beatles, dopo che i loro precedenti singoli pubblicati oltreoceano "Please Please Me", "From Me to You" e "She Loves You" vennero accolti tiepidamente. Il brano uscì il 26 dicembre 1963 e l'1 febbraio 1964 era in vetta alla chart a stelle e strisce.

Il terzo posto all'inizio di aprile nel 1964 era occupato da "She Loves You". Una curiosità relativa a questa canzone: i Beatles cantavano "yeah, yeah, yeah", mentre il padre di Paul McCartney voleva che cantassero "yes, yes, yes" che riteneva suonasse molto più dignitoso. McCartney racconta così come venne scritta "She Loves You": "All'epoca c'era una canzone di Bobby Rydell "Forget Him" e, come spesso accade, pensi a una canzone mentre ne scrivi un'altra. Eravamo in un furgone a Newcastle-Upon-Tyne. Io avevo pensato a una canzone in cui un paio di noi avrebbero cantato 'She loves you' e gli altri avrebbero risposto 'Yeah, yeah'. Decidemmo che fosse un'idea scadente, ma almeno avemmo l'idea per una canzone intitolata "She Loves You". Quindi io e John ci siamo seduti nella camera dell'hotel per alcune ore e l'abbiamo scritta".

Sul secondo gradino del podio sedeva "Twist And Shout". La canzone in origine venne registrata nel 1961 da un gruppo R&B di Filadelfia, i Top Notes. Il brano venne però portato al successo dagli Isley Brothers nel 1962 e ripresa dai Beatles nel 1963.

In vetta alla classifica c'era "Can't Buy Me Love". La canzone venne scritta da Paul McCartney e registrata dai Beatles il 29 gennaio 1964 a Parigi, anche se, quando tornarono in Gran Bretagna, George Harrison decise di sovraincidere un'altra parte di chitarra. "Can't Buy Me Love" è stata una delle prime canzoni pop a iniziare con il ritornello piuttosto che con una strofa, un'idea del produttore George Martin. A cantarla il solo Paul McCartney, fu una delle prime canzoni dei Beatles in cui cantava solo un membro del gruppo.