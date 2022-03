Così Dave Grohl e Taylor Hawkins recensirono le hit di 20 anni fa

Nell’ottobre del 2002 i Foo Fighters diedero alle stampe il loro quarto album in studio, “One by one”, il primo lavoro della band realizzato con le parti di batteria completamente suonate da Taylor Hawkins, senza l’intervento di Dave Grohl, e il primo a debuttare nella top five della classifica statunitense dei dischi. Sul finire dello stesso anno, mentre il gruppo era impegnato a promuovere l’album anticipato dal singolo “All my life” e piazzatosi al tempo dell’uscita alla terza posizione della Billboard 200, proprio a Hawkins e Grohl venne chiesto di esprimere un parere sulle hit radiofoniche del periodo.

Già impegnato in tour con Alanis Morissette, Hawkins si unì a Grohl e soci nella primavera del 1997 per sostituire William Goldsmith, giusto in tempo per il tour a supporto del secondo lavoro del gruppo, “The colour and the shape”, e per contribuire alla realizzazione del successivo “There is nothing left to lose”.

Così come dimostrò fin da subito di avere la stoffa e la tecnica per far parte della formazione, tanto da convincere l’ex sodale di Kurt Cobain - a sua volta uno dei più grandi batteristi della sua generazione - a non preoccuparsi di quello che succedeva dietro ai tamburi a partire dal quarto disco dei Foo Fighters, Taylor si rivelò immediatamente un amico fraterno per Dave. Proprio con lo spirito e l’ironia che ha da sempre caratterizzato la loro amicizia, come dimostrato anche in una delle .loro più recenti interviste prima della prematura scomparsa del batterista dei Foo Fighters avvenuta lo scorso 25 marzo, nel 2002 Dave Grohl e Taylor Hawkins recensirono per la rivista musicale statunitense “Spin” le canzoni che quell’anno rimbalzavano sulle frequenze radiofoniche o che avevano raggiunto i vertici delle classifiche.

A differenza degli ultimi tempi, però, durante i quali hanno maturato un atteggiamento meno spavaldo e hanno spesso espresso parole di incoraggiamento e di stima verso giovani artisti o colleghi, nel corso dell’intervista per “Spin” (pubblicata nel dicembre di vent'anni fa e disponibile a questo indirizzo) Grohl e Hawkins non si risparmiarono. Dave, che proprio in quel periodo davanti alle telecamere di uno show televisivo italiano si fece scappare in diretta un “che schifo” durante la trasmissione di un video dei Gemelli Diversi, e Taylor infatti si lasciarono andare per la maggior parte a battute divertenti o a commenti ironici per offrire il loro parere sui successi del 2002. Tuttavia, alcuni pezzi riuscirono a strappare parole di ammirazione ai due. Tra i brani sottoposti al giudizio del frontman e del batterista dei Foo Fighters c’erano canzoni di - tra gli altri - Avril Lavigne, Christina Aguilera, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Vanessa Carlton e System Of A Down. Ecco, di seguito, alcuni dei giudizi di Grohl e Hawkins.

“Sk8er boi” di Avril Lavigne

Quando a Dave Grohl e Taylor Hawkins venne chiesto da “Spin” di esprimere un opinione sulle hit del 2002, Avril aveva già raggiunto il successo all’inizio di quell’anno grazie al suo singolo di debutto “Complicated”. L’ascesa dell’allora giovanissima cantante canadese sarebbe poi continuata con l’uscita del disco d’esordio “Let go” e il successivo brano estratto “Sk8er boi”. Tuttavia, all’ascolto di questo pezzo, i due Foos non ne rimasero piacevolmente colpiti.

“Chi è Bon Jovi? Non ditecelo: Pat Benatar è tornata?”, disse Grohl, mentre il suo amico Hawkins affermò: “Mi dispiace, odio i testi da liceo come questo”. Allora Il frontman dei Foo Fighters aggiunse: “Beh, lei è canadese”. “Ha un anello al naso?”, chiese quindi Taylor. “Non lo so, ma scommetto che ha il piercing all’ombelico”, fu la risposta di Dave, prima che il suo amico ribattesse: “No, ha un tatuaggio di un delfino sul sedere”.

“Dirrty” di Christina Aguilera

“Preferire parlare del video. La canzone non ha più nemmeno importanza!”, fu invece la reazione di Taylor Hawkins per “Dirrty” di Christina Aguilera, singolo estratto dal quarto album della popstar “Stripped”. “È un serio cambiamento di carriera”, disse allora Dave Grohl, a cui fece poi eco Hawkins: “Sì, come quando i Guns N' Roses sono passati da “Welcome to the jungle” a “November rain”. Non so se funzionerà per lei”.

“By the way” dei Red Hot Chili Peppers

A distanza di tre anni da “Californication”, nel 2002 i Red Hot Chilli Peppers tornarono con un nuovo album, “By the way”, uno dei più grandi successi di Anthony Kiedis e soci. All’ascolto della title track, singolo trainante del disco, Dave Grohl però si chiese nella recensione per “Spin”: “Di cosa parla questa canzone?”. Alla risposta del giornalista, che suggerì: “Parla di una ragazza con cui vuoi andare a letto e che sarà presente allo show”, l’ex batterista dei Nirvana allora disse: “Non è di questo che parlano tutte le loro canzoni?”. E Taylor Hawkins ribattè: “Questo è ciò di cui parlano tutte le nostre canzoni”.

“Without me” di Eminem

“Amo questa canzone, è un grande pezzo”: furono invece le parole che il frontman dei Foo Fighters riservò al brano estratto dal quarto album in studio di Eminem, “The Eminem show”, e uno dei maggiori successi del rapper di Detroit. “La cosa bella di Eminem sono i ritmi delle sue melodie: è un passo avanti a tutti con il suo flow”, aggiunse Taylor Hawkins: “Per quanto mi riguarda, ci sono lui, Snoop e Kool Keith”. “Probabilmente anche a Moby piace questa canzone”, concluse poi Grohl recensendo il brano di Eminem.

“A thousand miles” di Vanessa Carlton

Per chi negli anni Novanta e Duemila è cresciuto guardando MTV, è difficile dimenticare il video di quella ragazzina dai capelli lisci e scuri seduta al piano intenta a cantare il suo singolo di debutto mentre la città le scivolava attorno. Lei era Vanessa Carlton e il brano si intitolava “A thousand miles”, tratto dal disco d’esordio della cantautrice, “Be not nobody”. “Che diavolo è questa roba? È il recital di pianoforte di qualcuno? Chi è Vanessa Carlton?”: fu la reazione suscitata dalla canzone nell’amico di Dave Grohl, che a sua volta disse: “Una ragazza che suona il piano”. Insomma, vent’anni fa la Carlton non riuscì proprio a fare breccia nel cuore di Taylor Hawkins: “È come una nuova Bruce Hornsby. I Range suonano con lei? No, non mi piace”, disse l’allora batterista dei Foo Fighters.

“Toxicity” dei System of a Down

Nell’esprimere un parere sulle hit radiofoniche del periodo per “Spin”, dopo commenti non proprio positivi, Dave Grohl e Taylor Hawkins riuscirono comunque a trovare un brano capace di soddisfare le loro orecchie. Per “Toxicity” dei System of a Down, infatti, i due musicisti ebbero a dire solo belle parole: “Che suono cazzuto”, fu la prima reazione dell’ex batterista dei Nirvana, che insieme all’amico Hawkins concordò che: “Ci piace il fatto che musica come questa sia una sfida per le persone”. Tuttavia, Taylor aggiunse: “Certo, preferirei ascoltare i primi Genesis o i primi Rush, solo perché c’è più nostalgia, ma secondo me è fantastico che roba come questa sia popolare”.