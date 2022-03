Rolling Stones: in arrivo una docuserie per i 60 anni di carriera

Dopo l’annuncio della tournée “Sixty”, che il prossimo 21 giugno farà tappa allo Stadio San Siro di Milano per l’unica data italiana, continuano a essere svelate nuove iniziative volte a celebrare i 60 anni di carriera dei Rolling Stones. Tra le celebrazioni, la BBC ha annunciato una nuova docu-serie e uno speciale radiofonico, intitolato “Rolling with the Stones”, con interviste esclusive e contenuti inediti.

La serie, intitolata “My life as a Rolling Stone” e composta da quattro episodi, sarà trasmessa la prossima estate sul secondo canale televisivo del servizio pubblico britannico e sarà disponibile anche sulla piattaforma on demand BBC iPlayer. Ogni puntata sarà dedicata a un componente della band e includerà filmati inediti e interviste dei membri ancora in vita Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, oltre a materiali d’archivio esclusivi e tributi per raccontare la storia di Charlie Watts, il compianto batterista della band scomparso lo scorso 24 agosto. La serie, prodotta da Mercury Studios per la BBC, presenterà anche filmati di alcune performance degli Stones e conterà inoltre della partecipazione di - tra gli altri - Arnold, Chrissie Hynde, Slash, Rod Stewart, Tina Turner e Steven Tyler.

"Siamo entusiasti di celebrare i 60 anni dei Rolling Stones con questa serie di quattro episodi che offrono ai fan di tutto il mondo uno sguardo nuovo e affascinante sulla band”, ha dichiarato il manager del gruppo Joyce Smyth.

Oltre a “My life as a Rolling Stone”, questa estate sarà disponibile sempre su BBC iPlayer una raccolta di concerti e documentari storici, tra cui “Crossfire Hurricane” del 2012, diretto da Brett Morgen, e “The Rolling Stones: totally stripped”.

Nei giorni scorsi, mentre il prossimo 1 aprile uscirà la nuova canzone solista di Mick Jagger “Strange game”, tema musicale della serie “Slow horses”, i Rolling Stones hanno annunciato l’uscita di "Live at the El Mocambo”.