Maurizio Carucci, senza gli Ex-Otago: “Un disco di estremità”

“Gli ultimi due anni sono stati un periodo difficile, durante i quali ho perso il senso dell’orientamento, fino a quando ho capito che la mia era una crisi identitaria e che avrei dovuto mischiarmi nella musica in maniera inedita”, ha spiegato Maurizio Carucci pronto a pubblicare il suo album di debutto solista, il primo lavoro realizzato senza la sua band, gli Ex-Otago. Nonostante le difficoltà, infatti, il cantautore ha trovato la forza per lavorare sulla sua musica e, ha raccontato l’artista, a intraprendere “un percorso viscerale in cui ho toccato il centro della mia poetica e della mia anima musicale, artistica e anche esistenziale, e in cui ho scritto questo disco”.

La prima prova sulla lunga distanza “in proprio” di Maurizio Carucci si intitola “Respiro” e, in uscita domani 1 aprile per Capitol Records Italy/Universal Music, è un lavoro “nato come nascono le cose spontanee”. “Ho scelto il titolo “Respiro” perché mi è sembrata la cosa più vicina a questo disco”, ha raccontato a Rockol l’artista genovese:

“Un respiro che vuole dire anche un’aura, un’anima. In qualche modo questa musica per me ha rappresentato una porta, un respiro, cioè qualcosa di vitale. Dove in un momento in cui trovare la vita non era semplicissimo, ecco che questa musica per me ha invece rappresentato una pulsione vitale forte”.

Il primo album senza gli Ex-Otago

Lo scorso mese di agosto Maurizio Carucci aveva pubblicato un post sui social che aveva mandato in subbuglio i fan degli Ex-Otago. Attraverso quel messaggio l’artista aveva raccontato le difficoltà dell’ultimo periodo della sua vita, ammettendo di aver pensato di lasciare per sempre il mondo della musica. In fondo a quel tunnel, però, c’era una luce, e il cantautore è andato avanti, non ha posato penna e microfono, ma ha lavorato a un progetto solista, anticipato dal podcast “Vado a trovare mio padre”.

“Dopo vent’anni che lavori in un gruppo, hai voglia di provare a fare un qualcosa che non preveda una mediazione”, ha spiegato Carucci a proposito di com’è nata l’idea e l’esigenza di intraprendere un proprio percorso senza il gruppo: “E io avevo proprio voglia di fare le cose in maniera più netta possibile e di lanciare dei messaggi inequivocabile”. Ha aggiunto:

“Gli Ex-Otago non mi hanno mai censurato, anzi, mi hanno sempre lasciato spazio. Però, in ogni relazione, sopratutto quando è lunga, bisogna trovare il modo per reinnamorarsi e la voglia concreta, unita al bisogno, di stare insieme. E ogni tanto allontanarsi un po’ fa bene. E così è successo”.

Il disco arriva quindi come frutto di un lavoro naturale: “Dentro ‘Respiro’ c’è tutto ciò che io in questo periodo sono riuscito a fare”, ha narrato il cantautore, che ha poi sottolineato: “È tutto molto spontaneo. Le cose che per me funzionavano e alle quali ho subito riposto fiducia e speranza le ho buttate dentro al disco”.

Tuttavia, il suo primo album “Respiro” segna un nuovo capitolo della sua carriera artistica, non la fine della band genovese. Come ha narrato Maurizio, gli Ex-Otago “non si sono mai sciolti”. Il cantautore ha spiegato:

“Forse abbiamo avuto il coraggio di ammettere di essere stati in crisi - e non penso sia una cosa da disprezzare, anzi. Gli Ex-Otago sono una band che si sta vedendo: ci stiamo vedendo, stiamo scrivendo, stiamo progettando. Gli Ex-Otago il gruppo".

“In ‘Respiro’ c’è tutto” (ma non featuring)

La musica degli Ex-Otago è sempre stata caratterizzata dall’uso di strumenti elettronici ma anche di suoni organici, oltre che dal cantautorato che si presta a una forma recitativa vicina al rap. In “Respiro” si ritrovano degli elementi che ricordano i lavori della formazione ligure, ma in particolar modo svela le “estremità” di Maurizio Carucci.

“‘Respiro’ è un disco che contiene dentro di sé degli estremi, è fatto di estremità. Ci sono pezzi strettamente cantautorali, piano e voce, o altri strettamente dance. Gli Ex-Otago non sono mai stati così netti, proprio perché il mio essere estremo veniva mediato. La musica degli Ex-Otago è sempre stata una musica più semplice, essendo una mediazione di più anime. E i miei angoli, sempre un po’ appuntiti, sono stati smussati. Invece, in ‘Respiro’ c’è tutto. Io mi sono spinto addirittura nello studio del pianoforte e verso sonorità super dance”.

“Gli Ex-Otago sono un progetto più pop, più per tutti, ed è una cosa meravigliosa. Io mi sono spinto semplicemente andando dietro e coltivare le mie estremità: una più cantautorale e una più dance”.

Ciò che non hanno trovato spazio nel primo album solista di Maurizio Carucci, sono le collaborazioni. “È un disco che non guarda in faccia nessuno: libero, indipendente, che vuole fare musica dance o cantautorale. Non fa calcoli: è un disco sperduto nello spazio ma che spero arrivi a molte orecchie. Per questo ragionamento i featuring non ci stavano in questo disco”, ha affermato il cantautore, ospite dell’ultimo album di Fabri Fibra, “Caos”, nel brano “Stelle”. Ha aggiunto: “Se le collaborazioni fossero nate naturalmente, non mi sarei tirato indietro, ma non è successo”, ha raccontato Carucci, precisando però di “amare i featuring” e che probabilmente in futuro ce ne saranno altri che lo vedranno coinvolto.

Il ritorno in tour (da solista)

Dopo tanto tempo lontano dai palchi a causa della pandemia, precisamente - come sottolineato da Carucci - dal concerto degli Ex-Otago del 15 febbraio 2020 al Palazzetto di Genova, il cantautore genovese tornerà in tour. “Quello di ‘Respiro’ sarà un concerto libero, quanto lo è disco", ha spiegato l’artista: "Prevederà quindi momenti in cui ci sarà il pazzo piano voce, il momento singalong e il momento in cui si balla e si suda. Perché questo è quello che porto a fare con il disco. Il ‘Respiro tour’ comprenderà circa venti date, poi io in estate ho la campagna e non posso mollarla dall’oggi al domani”.

Oltre a portare avanti la carriera da musicista, infatti, Maurizio Carucci è anche un agricoltore, appassionato del lavoro nei campi che porta avanti dal 2012 nella sua Cascina Barbàn, nel cuore dell’Appennino ligure. “Il fatto di stare costantemente in grande dialogo con la natura mi porta ad avere anche dei testi più epici. E questa epicità credo mi venga suggerita dalla natura”, ha detto il cantante parlando di come si influenzano a vicenda le sue attività: “La cascina influenza molto il mio modo di scrivere e fare musica: ha sicuramente un forte effetto su quello che faccio”.

La tournée si articolerà in una serie di appuntamenti live che, in programma la prossima estate e in autunno, vedranno Carucci andare in scena tra suggestive arene estive e club autunnali. Queste le date:

10 Giugno 2022 Mantova – Bam! Raduno Europeo Dei Viaggiatori In Bicicletta

21 Luglio 2022 Prato – Chiostro San Domenico, Festival Musica D’autore

23 Luglio 2022 Genova – Balena Festival

2 Agosto 2022 San Romano In Garfagnana (LU) – Fortezza Delle Verrucole

16 Novembre 2022 Milano – Magazzini Generali

17 Novembre 2022 Bologna – Locomotiv Club

24 Novembre 2022 Torino – Hiroshima Mon Amour

26 Novembre 2022 Roma – Largo Venue

La tracklist e la copertina di "Respiro"

1. Metà Mattina

2. Planisfero

3. Silenzio

4. Genova Anni 90

5. Origini

6. Giorni Nostri

7. Ritorno al Passato

8. Fauno

9. Sto Bene

10. Paura

11. Uniti