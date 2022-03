Morrissey interviene sullo schiaffo di Will Smith con un meme

Anche Morrissey si è intromesso sullo schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022, episodio su cui si sono catalizzate le attenzioni e le discussioni degli ultimi giorni molto più dei film premiati dall’Academy, e su cui pure Morgan ha detto la sua.

Durante la 94esima edizione degli Academy Awards, Smith ha infatti rubato la scena più per il suo alterco con Rock che per la statuetta ricevuta come migliore attore per “Una famiglia vincente - King Richard”. A causa di una battuta del presentatore sui capelli rasati di sua moglie Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, Will ha perso la pazienza, si è alzato dal suo posto in prima fila, è salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e ha colpito Chris Rock, prima di tornare in platea e urlare: ”Non pronunciare mai più il nome di mia moglie”.

L’ex frontman degli Smiths si è quindi unito alla lista di celebrità che si sono espresse sull’accaduto ed è intervenuto pubblicando sul proprio sito web ufficiale (a questa pagina) un meme con una foto virale di Will Smith seduto accanto alla moglie alla notte degli Oscar, che include un riferimento a un brano della storica band di Manchester. L'immagine, probabilmente giocando sul fatto che il cognome di Will e Jada li renda gli "Smiths", è infatti caratterizzata da una scritta che riporta il titolo del singolo “That joke isn't funny anymore”, originariamente pubblicato dagli Smiths nel 1985 e poi inclusa in un’altra versione nell’album “Meat is murder”.

Nel frattempo l'Academy ha diramato una nota nella quale ha annunciato di aver avviato "un'azione disciplinare" contro l'attore hollywoodiano, oltre che rapper, e ha affermato: "Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente".