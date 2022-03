Elisa:“La musica può unire in un intento di pace o sostenibilità”

Elisa è pronta a tornare in tour dopo la sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu” e il doppio nuovo album “Ritorno al futuro / Back to the future”. E la musicista di Monfalcone lo fa confermando ancora una volta il proprio impegno per la salvaguardia del Pianeta con un progetto che pone al centro non solo la sua musica e il tema della sostenibilità, ma anche arte, cultura, poesia e umanità.

“Ho dato vita a questo progetto con un anima un po’ da sognatrice”, ha spiegato Elisa a Rockol: “È un progetto molto grande che non sarei stata in grado di fare da sola. Mi è sempre stata a cuore la sostenibilità, l’ambiente e il pianeta. Sono però dei temi ampi e se vuoi fare qualcosa di concreto devi essere aiutato da chi tratta questa materia quotidianamente”. Ha aggiunto:

“La crisi climatica è sempre di più schiacciante e per me era impossibile, non accettabile, fare un lavoro artistico e tornare in tour ‘ignorando’ questa cosa. E quindi mi sono attivata in maniera definitiva, con più forza e determinazione. La cosa che ha fatto la differenza è stato trovare dei partner, e avere l’appoggio della mia agenzia, per fare un tour all’insegna della sostenibilità”.

“Quello che cerchiamo di fare rispetto alle tournée precedenti è ridurre la quantità di tir, in ogni caso trovare parte delle strutture sul posto e far girare meno materiali. Stiamo progettando anche un sistema di luci che richieda meno spazio”, ha raccontato la voce di “Broken” facendo alcuni esempi di azioni concrete durante un’incontro con i giornalisti alla presenza di Ferdinando Salzano di Friends & Partners, il manager Max Brigante, Andrea Rapacini di Music Innovation Hub e Marina Ponti dell’Onu, che ha nominato l'artista prima 'Alleata' della campagna delle Nazioni Unite sui progetti di sviluppo sostenibile.

“Elisa ci ha trasmesso come fosse un sogno qualcosa che lei aveva dentro, cioè la sostenibilità, che ha però bisogno di progettualità e non deve essere solo un intento”, ha narrato nel corso della conferenza Ferdinando Salzano, amministratore delegato di Friends & Partners, dietro l’organizzazione e la produzione della tournée della cantante. Ha aggiunto: “Di solito si sceglie una linea di location, teatri, palazzetti, stadi, in questo caso portiamo un contenuto differente e in luoghi differenti. Faremo in totale una quarantina di date circa, si parte dall’Arena di Verona con cinque giorni di festa straordinari”.

“Back to the future tour”

Il “Back to the future tour” di Elisa, incentrato quindi sull’obiettivo di impattare il meno possibile sull’ambiente, tanto che è stato redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub un protocollo per inseguire una procedura più ecologica, prenderà il via in occasione della terza edizione di “Heroes Festival”, che si terrà dal 28 maggio al 31 maggio presso l’Arena di Verona e che quest’anno vede proprio la musicista ricoprire il ruolo di direttrice artistica.

Dopo i tre concerti in programma nella storica venue veronese, dove l’artista condividerà la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta con Rkomi, Marracash ed Elodie e altri che saranno annunciati prossimamente, Elisa intraprenderà una serie di concerti a partire dal 28 giugno (.qui il calendario con le date) che la vedrà portare la propria musica in giro per l’Italia e porre l’attenzione sul tema dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente. Dopo “Heroes Festival”, la tournée si articolerà in oltre trenta date in venti regioni tra location dal valore paesaggistico e storico, dai castelli alle cave, dai parchi ai luoghi di montagna, di mare o lagunari.

A differenza degli spettacoli all’Arena di Verona, dove Elisa sarà accompagnata sul palco da un ensemble di archi di più di venti elementi e una sezione di fiati che renderà lo show “più orchestrale”, in tour la cantautrice sarà supportata dalla sua band e cinque coriste per presentare le sue canzoni attraverso un “suono molto organico”.

“Dal punto di vista musicale, con me ci sarà la mia band composta da cinque elementi. Ma una cosa a cui tengo tanto e su cui stiamo lavorando molto è l’aspetto corale”, ha spiegato Elisa a Rockol: “Nel mio disco c’è una grande quantità di cori e avrò per la prima volta al mio fianco cinque coriste”. Ha aggiunto: “Anche per i vestiti veri e propri che verranno indossati durante il tour stiamo cercando giovani stilisti o brand che sono coscienti del problema ambientale e che cercano di proporre una moda sostenibile”.

"La funzione della musica di unire tutti in un unico intento, che sia di pace o sostenibilità”

Oltre a perseguire il desiderio di porre la sostenibilità - come fatto già da band del calibro di Coldplay e Bring Me The Horizon - al centro del suo tour, l’impegno di Elisa è anche contro la guerra e la violenza. Il prossimo 5 aprile, infatti, in Piazza Maggiore a Bologna, la musicista sarà protagonista, insieme a molti altri artisti, dell’evento benefico “Tocca a noi - Musica per la pace” nato dall’appello de La Rappresentante di Lista.

“Il 5 aprile a Bologna avremo l’intenzione di gridare che questa guerra non è giusta e, ovviamente, le guerre non sono giuste”, ha detto l’artista di Monfalcone: “Il conflitto in Ucraina è la guerra che sentiamo più vicina a noi e in maniera più empatica in questo momento. Ma non è l’unica: da anni, personalmente, collaboro con varie organizzazioni o mi presto a numerose iniziative. Purtroppo ci sono tante guerre nel mondo. Bisogna quindi continuare a chiedere la pace. Bisogna continuare a sperare e a non essere indifferenti. Perché l’indifferenza è un arma”.

All’inizio del mese di marzo la cantautrice ha condiviso sui social un emozionante e toccante video, pieno di umanità, in cui interpretava alla chitarra “Zombie” dei Cranberries. La musicista aveva così lanciato il suo messaggio contro la guerra, dopo che sono diventate virali le immagini di alcuni manifestanti russi, arrestati dalla polizia perché schierati contro il conflitto in Ucraina e per questo rinchiusi in una camionetta, intenti a intonare proprio il celebre brano della band della scomparsa Dolores O’Riordan.

Pensando al suo tour sostenibile e al suo impegno contro la violenza, la musica è quindi ancora un mezzo potente per fare luce su quelli che possono essere i valori - come l’umanità, la cultura, l’arte - capaci di muoversi contro la guerra o a favore del Pianeta, oltre a ricordarci che siamo degli esseri umani? “Dobbiamo pensarlo, io ci credo. Dobbiamo ancora farlo e crederci, dare un messaggio e speranza. E la realtà, alla fine, ci dà ragione”, ha spiegato Elisa a Rockol:.