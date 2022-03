Eros Ramazzotti torna live da settembre

A partire dal prossimo settembre Eros Ramazzotti darà il via a un nuovo capitolo della sua vita artistica e musicale con dieci concerti in cinque location. Gli appuntamenti della sua World Tour Première si svolgeranno infatti in cinque prestigiose arene del mondo e inaugureranno il nuovo viaggio discografico dell’artista. Si tratterà di un’occasione per ascoltare in anteprima la nuova musica del cantante che ha conquistato milioni di ascoltatori in oltre 35 anni di carriera, con 70 milioni di dischi venduti e oltre 2 miliardi di streaming worldwide: in scaletta, oltre ai brani storici che hanno contribuito al successo di Eros, ci saranno infatti anche le sue nuove canzoni che usciranno proprio a settembre.

I concerti inizieranno il 15 settembre all’arena La Maestranza di Siviglia, la plaza de toros barocca più antica di Spagna, e proseguiranno il il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, straordinario complesso monumentale di età classica e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il 20, 21, 23 e 24 settembre Eros Ramazzotti si esibirà all’Arena di Verona, l’anfiteatro romano che ha accolto i più grandi artisti italiani e internazionali, per poi spostarsi in Grecia l’1 ottobre con una tappa ad Atene in una location che verrà presto svelata. La World Tour Première si concluderà con due date in Israele: il 6 e l’8 ottobre Ramazzotti sarà live al Caesarea Amphitehater di Caesarea, antica capitale della Giudea romana e incrocio di culture sin dal 25 avanti Cristo. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11.00 di venerdì 1 aprile su ramazzotti.com e su vertigo.co.it.