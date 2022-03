Guesan, il lato pop del collettivo Wild Bandana

“Un salto dal freestyle al pop: ma sono poi così diversi? Alla fine nel freestyle dai al pubblico quello che vuole, esattamente come molto spesso accade nella musica pop”. Guesan è un rapper e cantautore della nuova scena urban genovese e ha da poco pubblicato “Parallele”, un singolo che rappresenta per l’artista l’inizio di un nuovo percorso. Prodotto dal fidato Zero Vicious, con la collaborazione di Kiddo, il pezzo è la spinta che serviva a Guesan per sperimentare la sua vena pop, che, nel suo percorso in Wild Bandana, storico collettivo rap genovese, ha sempre caratterizzato la sua produzione e la sua scrittura.

Questa apertura alla contaminazione con diversi generi verrà enfatizzata nel nuovo progetto, con l’obiettivo di arrivare a un pubblico più ampio possibile, rimanendo credibile e senza perdere di vista le proprie origini. Così l’artista racconta “Parallele”: “È un brano che parla della mia tendenza a mantenere le distanze, ma allo stesso tempo di essere estremamente profondo nei rapporti. Nel testo dico che voglio scassinarle il cuore ma anche che le nostre vite sono parallele e non si devono toccare, scorrere una accanto all'altra, perché credo che sia giusto così, ognuno ha la sua vita anche quando decide di condividere il suo tempo con il partner, ci sono una serie di scelte che può fare solo il singolo individuo.”

Guesan, al secolo Walter Jesus Macrillo, nasce in Spagna a Cordoba, da padre italiano e madre spagnola, il 26 marzo 1994. Si trasferisce in Italia, a Genova, in terza elementare, e vive tra i quartieri popolari di Voltri e Mele. Si appassiona all’hip-hop all’età di 14 anni, prima col mondo dei graffiti e, in maniera ridotta, alle produzioni. Stringe contatti e amicizie con quasi tutta la scena underground genovese e ligure, fino a che, nel 2013 conosce Izi e producono il loro primo mixtape “Macchie di Rorschach” allo Studio Ostile di Demo, mixtape, a oggi, pietra miliare dell’hip-hop genovese. Lo stesso anno entrambi entrano a far parte della crew Wild Bandana, composta tra gli altri da Tedua, Il Rave e Vaz Tè. Prima si fa chiamare Sangue, poi Guesan.

Nell’agosto del 2019 pubblica l’ep “Charlie Dalton”, una sorta di antipasto di ciò che sarà il disco vero e proprio, ovvero “Nuwanda” pubblicato nel settembre del 2020. Nel mentre collabora con i colleghi della Wild Bandana prima in “Vita Vera” di Tedua con “Manhattan” e poi in “Riot” di Izi con “Pusher”. Nell’estate del 2019 pubblica “Vino” che segna il ritorno della collaborazione tra Guesan e Bresh, con la produzione di Zero Vicious. Di quest’anno è invece “Nuovo poeta”, brano di cui è uscita anche una versione acustica, rimarcando la voglia di Guesan di sperimentare su più generi.